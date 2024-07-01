Verstappen: "Red Bull'un berbat stratejisi, Norris ile çarpışmama sebep oldu"

Max Verstappen, Red Bull'un "her şeyi yanlış yaparak" kendisini Lando Norris ile mücadeleye soktuğunu söyledi ve bunu "korkunç" bir Avusturya Grand Prix'si olarak nitelendirdi.

Pole pozisyonunda başlayan Verstappen, Red Bull Ring'de sekiz saniyelik bir fark açarak durumu kontrol altına alacak gibi görünüyordu. Ancak yapılan daha yavaş pit stoplar, ikinci sıradaki Norris'i tekrar atak mesafesine getirdi.

Norris, son bölümdeki lastik ömrü avantajını kullanarak Verstappen'i yakaladı ve Red Bull sürücüsü ile liderlik için mücadele etti. Bu, 64. turda 3. Virajdaki çarpışma ile sonuçlandı.

Her iki sürücü de arka lastiklerinin patlamaları sonucunda pite girdi ancak Norris'in McLaren'ı çok hasar aldığı için devam edemedi. Verstappen ise temas nedeniyle aldığı 10 saniyelik cezaya rağmen yarışı beşinci bitirdi.

Verstappen, Red Bull'un yarış stratejisi ve pit stopların uygulanması ile ilgili "her şeyi yanlış yaptığını" ve bunun Norris'e baskı yapma şansı verdiğini düşündüğünü belirtti.

"İlk bölüm oldukça iyiydi, ancak sonunda biraz trafikle karşılaştım. Aslında beni pite almaları gerekirdi, almadıkları için kolayca kazanabileceğim tur zamanından vazgeçmiş olduk."

"Bugün temelde pek çok şeyi yanlış yaptık. Strateji ile başladı, ardından pit stoplar bir felaketti. İlk pit stop zaten kötüydü, ikincisi daha da felaketti.”

"O iki pit stopta altı saniye kaybettik ve bu da yarışı tekrar yakın hale getiriyor.”

"Ve bu nedenle bence kendimizi o duruma soktuk. Yanlış yapabileceğimiz her şeyi yanlış yaptık. Bugün tam anlamıyla korkunçtu." diye açıkladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen ayrıca, yarışın ilk yarısında bu kadar güçlü bir performans sergiledikten sonra aracının sürüş davranışının neden bu kadar kötüleştiğini anlayamadığını ve eski orta hamur lastiklerle son bölümde "sürülemez" hale geldiğini düşündüğünü söyledi.

"Nedenini bilmiyorum, ama araç yarış boyunca gittikçe daha kötü hale gelmeye başladı, bu nedenle belki de araçta bir şeyin kırıldığını düşünmemiz gerekiyor.”

"Dürüst olmak gerekirse, aracın bir anda denge açısından iyi bir halde olup daha sonra sürülemez bir davranış göstermesinin açıklaması yok, bu genellikle bir şeylerin yanlış olduğunu gösterir.”

"Ama bununla bile, eğer pit stoplarda ve diğer konularda bu kadar çok hata yapmasaydık, bugün kazanmamız gerekirdi."