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Verstappen: "Red Bull'un Albon yerine Vettel'i alması için hiçbir sebep yok"

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Verstappen: "Red Bull'un Albon yerine Vettel'i alması için hiçbir sebep yok"
Ekleyen:
, Editör
9 Tem 2020 16:15

Red Bull pilotu Max Verstappen, Sebastian Vettel söylentilerine rağmen Avusturyalı ekibin Alex Albon'u takımda tutmasını bekliyor.

Max Verstappen, geçtiğimiz günlerde Sebastian Vettel, Christian Horner ve Pierre Gasly ile birlikte Servus TV'nin konuğu olmuştu.

Hollandalı pilot o zaman Vettel'in takıma gelmesine karşı olmadığını ve zaten daha önce Daniel Ricciardo gibi bir isimle takım arkadaşı olduğunu söylemişti.

Ancak Hollandalı pilot, bugün yaptığı açıklamada o programda "kibar davranmaya" çalıştığını ve Red Bull'un Alex Albon'u takımda tutmaması için hiçbir sebep olmadığını belirtti.

Genç sürücü, "Pazartesi günü bir TV şovundaydım ve Seb'in yanında otururken bu soruyu aldım. Bunun olacağını hayal ederek, kibar ve hoş davranmaya çalıştım. Ama şu anda takımın ikimizden de çok memnun olduğunu düşünüyorum."

"Bir takım arkadaşı orak Alex'ten gerçekten memnunum. Her şeyden önce takımdaki herkes için gerçekten iyi olan çok iyi bir adam. Ayar konusunda iyi, bu yüzden ikimiz de takım için iyi geri bildirimler sunuyoruz. Ayrıca O, hızlı bir adam. Bu yüzden değişiklik için herhangi bir sebep olduğunu düşünmüyorum."

"Bence Helmut ve Christian bunu destekleyebilirler. Bilemiyorum, bu tür şeyler günün sonunda bana bağlı olan kararlar değil." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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