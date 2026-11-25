Formula 1 Las Vegas GP

Verstappen: "Red Bull'u üçüncü yapmak istiyorum"

Max Verstappen ve Isack Hadjar, Formula 1 sezonunun sondan bir önceki yarışı olan Katar GP öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Verstappen, Red Bull'un 2026 boyunca gösterdiği gelişimin karşılığını şampiyona üçüncülüğüyle almak istediklerini söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 19:40

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

2026 Formula 1 sezonunun ikinci yarısı, Max Verstappen'e büyük bir özgüven kazandırdı. Son altı yarışta dört galibiyet elde eden Hollandalı pilot, üst üste dokuzuncu kez podyuma çıkmasının ardından gözünü Katar GP'ye çevirdi.

Verstappen, Lusail'de sezonun beşinci galibiyetini alarak şampiyona ikinciliğini matematiksel olarak garantilemek istiyor.

Fakat asıl hedefi Red Bull'u şampiyonada üçüncü yapmak.

Hollandalı pilot şöyle dedi: “Lusail, Las Vegas'tan çok farklı bir pist. Karmaşık virajları, hızlı virajlarda güçlü olan ve akıcı bölümlerde iyi performans gösteren araçları öne çıkarıyor."

"Katar'da lastik yönetimi her zaman belirleyici bir faktör. Özellikle 27 turluk lastik kullanım sınırı işleri daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle stratejik açıdan dikkatli bir yaklaşım benimsememiz gerekiyor."

"Son yarışlarda gerçekten istikrarlı ve rekabetçiydik. Takım bu sezon şimdiye kadar olağanüstü bir iş çıkardı. Bu pistte geçmişte birçok başarı elde ettik ancak yeni teknik düzenlemelerle birlikte burada nasıl bir performans göstereceğimizi tahmin etmek zor. Hedefimiz şampiyonada üçüncülüğü almak.”

Las Vegas GP'nin istedikleri gibi sonuçlanmadığını belirten Isack Hadjar ise aracın performansından memnun olduklarını ve Katar'da bu seviyeyi korumayı hedeflediklerini söyledi.

“Las Vegas bizim için umduğumuz gibi bitmedi ancak aracın performansı gerçekten olumluydu. Katar'da da bu performansı sürdürmeye çalışacağız.

"Bizi Las Vegas'tan tamamen farklı koşullar bekliyor ancak iyi yarışlar çıkarmaya devam etmeyi umuyoruz. Lastik stratejisi de yönetmemiz gereken ilginç bir unsur olacak. Sezonun sonuna çok yaklaştık ve hâlâ verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum."

"Şampiyonada üçüncü sıradayız ve bu takım için büyük emek veren herkes adına bu konumu korumak istiyoruz.”

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- Motorsport.com Ekibi

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