Verstappen, Red Bull'u hızlanmaya çağırdı!

Max Verstappen, McLaren'dan Lando Norris'in İspanya Grand Prix'si için pole pozisyonunu kazanmasının ardından Red Bull’u aracına daha fazla performans getirmeye çağırdı.

Verstappen ve Red Bull, etkinlik öncesi favori olarak Barselona'ya geldiler, ancak Hollandalı pilot, pole pozisyonunu Norris'e kaptırdı ve Norris, pole'u 0.020 saniyelik farkla aldı.

Red Bull, daha önceki pek uygun olmayan ama yine de Verstappen'e iki zorlu galibiyet getiren pistlerden sonra İspanya'da avantajını geri kazanmayı beklerken, dünya şampiyonu, tam bir Red Bull pistinde Norris'in onu yenmesinin ardından alarma geçti.

"Haftalardır, aracımıza daha fazla performans getirmemiz gerektiğini söylüyorum ve takımda herkes bunu biliyor."

"Şu ana kadar, çevremizdeki herkesin bizden daha fazla güncelleme getirdiği görülüyor. Elbette biz de bunun üzerinde çalışmalıyız, kendi aracımız için daha fazla performans bulmalıyız.”

"Şu anda sadece biraz hız eksikliğimiz var. Checo [Perez] ile aramızdaki fark oldukça büyük ve bence bu çok şey söylüyor, çünkü Checo'nun daha kötü hale geldiğini düşünmüyorum." dedi Verstappen.

Verstappen, "son birkaç haftadır" Red Bull'un azalan rekabet gücünü sürüşüyle telafi etmek zorunda kaldığını söyledi.

"Bu da tamam ve bunun için para alıyorum, ama günün sonunda, şampiyonluğu tekrar kazanmak için daha fazla performans bulmamız gerekiyor. Her seferinde %101 ile sürmek zorundaysanız, elbette bir gün yanlış gidecektir." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ancak, Red Bull'un en son güncellemelerinin bir düşüş olduğunu öne süren Mercedes'in alaycı iddialarını reddetti ve diğer takımların sadece daha fazla tur zamanı bulduğunu belirtti.

"Hayır, bu saçmalık"

"Elbette biz de aracı geliştiriyoruz, ama belki şu anda diğerlerine kıyasla yeterince değil. Çevremizdeki herkes bizden biraz daha büyük adımlar atıyor." diye açıkladı Verstappen.

Ayrıca McLaren'in yarış temposuna da dikkat çekerek, Woking merkezli ekibin "artık her yerde iyi" olduğunu söyledi.

"Cuma gününe baktığımda, McLaren'in çok güçlü göründüğünü düşündüm. Artık her tür pistte, uzun sürüşlerde ve lastiklerle de iyi başa çıkıyorlar. Güçlü bir paket inşa ettiler.”

"Açıkça önde birkaç takım var, ama bence McLaren en istikrarlısı. Diğer takımların daha fazla iniş çıkışı var.”

"Mercedes de uzun sürüşlerde iyi görünüyordu. Bence birden fazla takım güçlü görünüyor, Ferrari de öyle. Her şey detaylarda olacak. Lastiklerinizi koruyabiliyorsanız, iyi bir ilerleme kaydedebilirsiniz." dedi Hollandalı pilot.