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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Red Bull'dan ayrılmam için hiçbir sebep yoktu"

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Verstappen: "Red Bull'dan ayrılmam için hiçbir sebep yoktu"
Ekleyen:
, Editör
6 Şub 2020 07:35

Max Verstappen, Red Bull'la sözleşme yenilediğini çünkü takımda kendisini çok rahat hissettiğini söyledi.

F1'in genç yıldızı Max Verstappen'in mevcut anlaşması 2020 sonunda bitiyordu ve Hollandalı sürücünün adı Ferrari ve Mercedes ile anılıyordu.

Sürekli kazanabileceği bir araç istediğini belirten Verstappen, 2023'ün sonuna kadar Red Bull'da kalmasını sağlayacak bir anlaşma imzaladı. Charles Leclerc'in Ferrari ile anlaşma yenilemesinin ardından Verstappen için tek seçenek Mercedes'ti.

Hollandalı pilot, özellikle Honda ile çok iyi anlaşıyor ve Red Bull'un kendisine istediği şartları sunmasının ardından takımla kalmayı kabul etti.

2023 sonuna kadar takımda kalacak genç sürücü, yeni anlaşmadan memnun olduğunu söyledi.

Red Bull pilotu, "Red Bull Racing'de kendimi her zaman çok rahat hissettim ve hiçbir zaman acele etmek istemedim. Çünkü buna hiçbir zaman gerek yoktu."

"Bence her şey çok hızlı gitti. Geçen yıl, sözleşmemin bittiğini veya yeni sözleşme yapmayı düşünmedim. Kış ayları geldi ve aramızda her şeyi tartışıp anlaşmayı imzaladık."

"Bence bu iyi bir şey, çünkü yeni sözleşme tüm şüpheleri ortadan kaldırıyor. Artık herhangi bir soru yok. Sezona başlarken sözleşmenizin yıl sonunda biteceğini bilmek, bir noktada gelecek yıl için çalışmalar yapılacağı için garip bir duruma neden olabilirdi."

"Bunu yaşamak istemedim. Red Bull Racing bana uyuyor. Takımda rahatım ve burada pek çok iyi insan var. Gördüğüm kadarıyla onlar da motiveler ve hem zaferler hem de şampiyonluk için savaşmak istiyorlar." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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