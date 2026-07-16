Verstappen: "Red Bull'dan ayrılma iddialarıyla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok"

Son haftalarda Max Verstappen'in McLaren'a transfer olacağı söylentisi padoğun en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

Belçika Grand Prix'si hafta sonu öncesinde söz konusu spekülasyonlar hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Verstappen yalnızca şu yanıtı verdi: "Hiçbir şey."

"Bu konuda söyleyebilecek hiçbir şeyim yok."

"Daha önce de birçok kez söyledim; eğer yeni bir gelişme olursa bunu ilk açıklayan ben olurum."

Red Bull'un yaşadığı teknik sorunlar ve takım içerisindeki önemli mühendis ayrılıkları hakkında da konuşan Verstappen, herkesin geleceğe odaklandığını belirtti.

"Geleceğe bakıyoruz ve aynı zamanda araçta şu anda yaşadığımız sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi takım içinde açık şekilde konuşuluyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Elbette bazı yarışlardan sonra hayal kırıklığı ya da öfke yaşayabiliyorsunuz. Ama Silverstone'dan sonra eve gittim, biraz kafamı dinledim ve çarşamba günü tekrar fabrikadaydım. Ardından önümüzdeki yarışlara hazırlanmaya başladık."

"Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Bazı sezonlar diğerlerinden daha rekabetçi olabiliyor ama benim yaklaşımım ya da takımın çalışma şekli değişmiyor."

"Sadakat, yıllar içinde kurduğunuz ilişkiyle ilgilidir. Takımın sizin için yaptıkları ve sizin takım için yaptıklarınız... Red Bull ile bu ilişki benim için her zaman çok iyiydi. Benim açımdan burası ikinci ailem gibi."

Spa-Francorchamps'taki hafta sonuna ilişkin beklentileri sorulan Verstappen, Red Bull'un performansı konusunda net bir tahminde bulunamayacağını söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse nasıl bir performans sergileyeceğimizi ben de bilmiyorum. Yarın göreceğiz."

"Eski arka kanada geri dönüyoruz. Yeni versiyon yeniden kullanıma hazır olduğunda tekrar onu değerlendireceğiz."