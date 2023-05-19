Verstappen, Red Bull'daki ilk yıllarında sabırlı olmayı öğrenmiş

Verstappen'in F1'deki göz alıcı yükselişi, 18 yaşında 2016 İspanya Grand Prix'sinde Red Bull ile çıktığı ilk yarışını kazanmasıyla başladı ancak Hollandalı pilotun, Mercedes'in hakim olduğu dönemde daha fazla başarı elde etmek için biraz beklemesi gerekti.

2017'de kurallarda değişiklik olmasına rağmen Mercedes önde kalmayı başarırken Ferrari, Brackley takımının en düzenli rakibi oldu. Red Bull'un Renault ile olan motor anlaşması kötüye gitti ve 2019'da Honda ile ortaklık kumarı hemen sonuç vermedi.

Verstappen'in dikkat çekici yeteneği, ara sıra galibiyetler almasına izin verse de, Hollandalı pilotun ilk pole pozisyonunu alması 2019 Macaristan Grand Prix'sine kadar sürdü. Şu anda ise Verstappen'in 22 pole pozisyonu bulunuyor.

Red Bull nihayet 2021'de Mercedes'i yakalamaya başladı ve ardından 2022'de zemin etkili araçlarla birlikte tamamen öne geçti. Son iki sezonun şampiyonu Verstappen, bu sene üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmak için favori konumunda.

Verstappen, Red Bull'da şampiyonluk mücadelesi vermeden geçirdiği beş sene boyunca, sabırlı olmayı öğrendiğini söyledi.

Red Bull'un F1 projesi konusunda şüphesinin olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Şüphem yoktu ancak sabırlı olmanız gerekiyor."

"Yıllar boyunca çok fazla sabırlı olmayı öğrendiğimi düşünüyorum ancak insanların çalışma şeklini ve onların gerçekten yeniden zirveye dönmek için ne kadar motive olduklarını gördüğüm için her zaman projeye inandım."

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates on the podium Photo by: Red Bull Content Pool

"Bunu zorlayamazsınız ve 'bir noktada üçüncü en iyi takımdık' deyip şimdi kazanmamız gerektiğini söyleyemezsiniz. Bu bir süreç. Sonrasında belki farklı pozisyonlarda birkaç kişi alıyorsunuz, birlikte iyi bir grup oluyorsunuz." dedi.

Verstappen, Red Bull'un Renault ile motor konusunda yaşadığı sıkıntıların geride kalmasının ardından, Honda'nın daha güçlü güç üniteleri üretmeye başlamasıyla takımın "iyi bir şeye doğru gittiğini" hissetmeye başladığını söyledi.

Verstappen, "Bir noktada, bir yıldan diğerine tıkanmıştık ancak gerçekten ileriye doğru bir sıçrama yaptık."

"Tabii sonrasında 'Evet, bunun olacağını gördüm' gibi şeyler demek kolay. Bilmiyorsunuz ama içinde bulunduğumuz sürece güvenmiştim çünkü bir şeylere doğru gittiğimizi hissediyordum."

"Motor anlaşmalarının başarısız olduğu birkaç yıl geçirdik ve sonra biraz zorlandık. Bazen oldukça iyi bir paketimiz vardı ancak azami hızdan biraz yoksunduk. Bu durumda gerçek potansiyelimizi gösterme konusunda gerçekten zorlandık."

"Sonra Honda motorunun gelmesiyle, yine biraz çalışma süreci oldu. Ama bir yıl sonra doğrudan çok rekabetçi hale geldik ve bunu görmek harikaydı." dedi.