Verstappen, Red Bull'daki ilk yıllarında sabırlı olmayı öğrenmiş
Max Verstappen, Red Bull'un Formula 1'de Mercedes'i geçebileceğinden asla şüphe duymadığını ancak takımdaki ilk yıllarında "çok fazla sabırlı olmayı öğrendiğini" kabul ediyor.
Verstappen'in F1'deki göz alıcı yükselişi, 18 yaşında 2016 İspanya Grand Prix'sinde Red Bull ile çıktığı ilk yarışını kazanmasıyla başladı ancak Hollandalı pilotun, Mercedes'in hakim olduğu dönemde daha fazla başarı elde etmek için biraz beklemesi gerekti.
2017'de kurallarda değişiklik olmasına rağmen Mercedes önde kalmayı başarırken Ferrari, Brackley takımının en düzenli rakibi oldu. Red Bull'un Renault ile olan motor anlaşması kötüye gitti ve 2019'da Honda ile ortaklık kumarı hemen sonuç vermedi.
Verstappen'in dikkat çekici yeteneği, ara sıra galibiyetler almasına izin verse de, Hollandalı pilotun ilk pole pozisyonunu alması 2019 Macaristan Grand Prix'sine kadar sürdü. Şu anda ise Verstappen'in 22 pole pozisyonu bulunuyor.
Red Bull nihayet 2021'de Mercedes'i yakalamaya başladı ve ardından 2022'de zemin etkili araçlarla birlikte tamamen öne geçti. Son iki sezonun şampiyonu Verstappen, bu sene üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmak için favori konumunda.
Verstappen, Red Bull'da şampiyonluk mücadelesi vermeden geçirdiği beş sene boyunca, sabırlı olmayı öğrendiğini söyledi.
Red Bull'un F1 projesi konusunda şüphesinin olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Şüphem yoktu ancak sabırlı olmanız gerekiyor."
"Yıllar boyunca çok fazla sabırlı olmayı öğrendiğimi düşünüyorum ancak insanların çalışma şeklini ve onların gerçekten yeniden zirveye dönmek için ne kadar motive olduklarını gördüğüm için her zaman projeye inandım."
Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates on the podium
Photo by: Red Bull Content Pool
"Bunu zorlayamazsınız ve 'bir noktada üçüncü en iyi takımdık' deyip şimdi kazanmamız gerektiğini söyleyemezsiniz. Bu bir süreç. Sonrasında belki farklı pozisyonlarda birkaç kişi alıyorsunuz, birlikte iyi bir grup oluyorsunuz." dedi.
Verstappen, Red Bull'un Renault ile motor konusunda yaşadığı sıkıntıların geride kalmasının ardından, Honda'nın daha güçlü güç üniteleri üretmeye başlamasıyla takımın "iyi bir şeye doğru gittiğini" hissetmeye başladığını söyledi.
Verstappen, "Bir noktada, bir yıldan diğerine tıkanmıştık ancak gerçekten ileriye doğru bir sıçrama yaptık."
"Tabii sonrasında 'Evet, bunun olacağını gördüm' gibi şeyler demek kolay. Bilmiyorsunuz ama içinde bulunduğumuz sürece güvenmiştim çünkü bir şeylere doğru gittiğimizi hissediyordum."
"Motor anlaşmalarının başarısız olduğu birkaç yıl geçirdik ve sonra biraz zorlandık. Bazen oldukça iyi bir paketimiz vardı ancak azami hızdan biraz yoksunduk. Bu durumda gerçek potansiyelimizi gösterme konusunda gerçekten zorlandık."
"Sonra Honda motorunun gelmesiyle, yine biraz çalışma süreci oldu. Ama bir yıl sonra doğrudan çok rekabetçi hale geldik ve bunu görmek harikaydı." dedi.
Aston Martin: "Red Bull ile rekabet etmek için katetmemiz gereken küçük bir yol var"
Bottas, KymiRing projesine yardım etmek için görüşmeler yapıyor
Jordan: "Verstappen tüm zamanların en iyi F1 pilotu olabilir"
Jordan: "Verstappen tüm zamanların en iyi F1 pilotu olabilir" Jordan: "Verstappen tüm zamanların en iyi F1 pilotu olabilir"
Horner: "Verstappen Miami'de ilk sektörde olağanüstüydü"
Horner: "Verstappen Miami'de ilk sektörde olağanüstüydü" Horner: "Verstappen Miami'de ilk sektörde olağanüstüydü"
Marko: "Miami, Verstappen'in en iyi yarışlarından birisiydi"
Marko: "Miami, Verstappen'in en iyi yarışlarından birisiydi" Marko: "Miami, Verstappen'in en iyi yarışlarından birisiydi"
Red Bull'un üstünlüğü DRS'den ziyade ön süspansiyondan mı kaynaklanıyor?
Red Bull'un üstünlüğü DRS'den ziyade ön süspansiyondan mı kaynaklanıyor? Red Bull'un üstünlüğü DRS'den ziyade ön süspansiyondan mı kaynaklanıyor?
Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor"
Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor" Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor"
Red Bull, rakiplerin performans düşüklüğü karşısında şaşkın
Red Bull, rakiplerin performans düşüklüğü karşısında şaşkın Red Bull, rakiplerin performans düşüklüğü karşısında şaşkın
Son Haberler
Verstappen: "Kariyerinizin başında, yanınızda Tost gibi birisinin yer alması önemlidir"
Verstappen: "Kariyerinizin başında, yanınızda Tost gibi birisinin yer alması önemlidir" Verstappen: "Kariyerinizin başında, yanınızda Tost gibi birisinin yer alması önemlidir"
2023 Monako GP'nin yayın işlerini FOM yapacak
2023 Monako GP'nin yayın işlerini FOM yapacak 2023 Monako GP'nin yayın işlerini FOM yapacak
Wolff: "Red Bull'un eski COO'su Mercedes'e güç kattı"
Wolff: "Red Bull'un eski COO'su Mercedes'e güç kattı" Wolff: "Red Bull'un eski COO'su Mercedes'e güç kattı"
Coulthard: "Alonso halen başarıya aç"
Coulthard: "Alonso halen başarıya aç" Coulthard: "Alonso halen başarıya aç"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.