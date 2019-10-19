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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Red Bull'daki geleceğinden emin değil

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Verstappen, Red Bull'daki geleceğinden emin değil
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Erwin Jaeggi
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Eki 2019 15:04

Red Bull pilotu Max Verstappen, takımdaki geleceğinden pek de emin olmadığını söyledi.

Red Bull pilotu Max Verstappen'in takımla yaptığı anlaşma 2020 yılı sonunda bitiyor ve pek çok önemli ismin de aynı yıl anlaşması bitiyor.

Bu isimler arasında Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ve Daniel Ricciardo da yer alıyor.

Verstappen'in takımda kalmak istediği biliniyor ancak takımın ilerlemesi gelecek yıl da beklenen seviyede olmazsa Hollandalı pilotun Mercedes ya da Ferrari'ye geçebileceği söyleniyor.

Bununla birlikte Verstappen, henüz 2020 sonrası için kararını vermediğini doğruladı.

Red Bull'da ne kadar uzun süre kalacağı sorusuna, "Bu zor bir soru, bunu gerçekten bilmiyorum."

"Tabii ki gelecek yıl için sözleşmem var. Sonrasında yeni kurallar olacak ve henüz imzalanmış bir şey yok. Yani aslında herkes ne yapacakları sorusuna cevap arıyor. Bence bu durumda olan tek kişi ben değilim."

"Elbette herkes kazanmak istiyor, her zaman en hızlı takım için yarışmak istiyorsunuz. Ama Red Bull'un bir takım olarak en iyi yerde olabileceğine inanıyorum."

"Bu, üst üste dört kez dünya şampiyonu olmuş bir takım ve Honda ile yeni bir ortaklık kurdular. Yani bu, biraz vakit alan bir şey. Gelecek yıl bunu hedeflemeli ve göstermeliyiz. Sonrasında neler olacağını göreceğiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, leads Charles Leclerc, Ferrari SF90

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, leads Charles Leclerc, Ferrari SF90

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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Seri Formula 1
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Editör Matt Beer

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