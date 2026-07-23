Verstappen, Red Bull’daki ayrılıklar hakkında: “İnsanlar gelir ve gider”

Son iki sezondur Red Bull’da yaşanan ayrılıklar, dahi tasarımcı Adrian Newey’nin Aston Martin’e transferiyle başlamıştı. Ardından Sportif Direktör Jonathan Wheatley Audi’ye takım patronu olarak geçerken, Strateji Başkanı Will Courtenay ise McLaren’in sportif direktörlük görevini üstlendi. Son olarak Başmühendis Paul Monaghan’ın da spora yeni adım atan Cadillac takımına geçmesi bekleniyor.

Yaşanan bu büyük değişim rüzgârı, Verstappen’in kendi ekibini de doğrudan etkiledi. Yaklaşık on yıldır Verstappen’in kontrol mühendisi ve start uzmanı olarak görev yapan Michael Manning Williams’a transfer olurken, Başmekaniker Matt Caller geçen sezonun sonunda Audi’ye katıldı. Uzun yıllardır yarış mühendisliğini yürüten Gianpiero Lambiase’nin ise McLaren’a geçeceği doğrulandı.

Gianpiero Lambiase, Red Bull, Max Verstappen, Red Bull Fotoğraf: LAT Images

Belçika Grand Prix’sinde basının sorularını yanıtlayan Verstappen, tüm bu ayrılıklara rağmen Red Bull’un kendisine zirveye oynayacak bir araç verip veremeyeceği konusundaki soruları şu sözlerle yanıtladı: "Sadece geleceğimize odaklanıyoruz ve araçtaki mevcut sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bu, aramızda son derece açık bir şekilde konuştuğumuz bir konu.”

“Bazen bir yarışın ardından biraz hayal kırıklığına uğrayabiliyor ya da öflkelenebiliyoruz. Örneğin Silverstone'un ardından eve gidiyorum, zihnimi sıfırlıyorum. Çarşamba yeniden fabrikaya geçiyorum ve önümüzdeki hafta sonlarına hazırlanmaya başlıyorum. Yıllardır takımla bu şekilde çalışıyoruz.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Marc Fleury

“Tabii ki bazı sezonlarda diğerlerine kıyasla daha rekabetçi olabiliyorsunuz; ancak benim yaklaşımım ve takım olarak çalışma biçimimiz açısından gerçekten değişen hiçbir şey yok."

Britanya GP'nin sonlanmasına dört tur kala üçüncü sıradayken RB22'nin dönen arka kanat sorunu yüzünden spin atıp yarış dışı kalan Verstappen, o an büyük bir öfke yaşasa da genel tabloya sakin yaklaşmayı sürdürüyor.

İnsanların takımdan ayrılması konusundaysa Hollandalı pilot şunları dedi: "İnsanlar gelir ve gider. Bu tür ayrılıkların da sürecin bir parçası olduğunu düşünüyorum.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Marc Fleury

“Bazen bazı insanların kalmasını istersiniz ancak bence hayat da spor da tam olarak böyle bir şey: Her zaman istediğiniz olmaz.”

“Sadece yola devam etmeli ve yeni sorunlara yeni çözümler üretmek zorundasınız. Her zaman bakmanız gereken yön ilerisidir ve biz de tam olarak bunu yapıyoruz."