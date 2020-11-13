Verstappen, Red Bull'da yarıştığı için mutlu

Red Bull pilotu Max Verstappen, 2016'dan bu yana Avusturyalı ekiple yarışmasına ve zaman zaman galibiyet almasına rağmen şampiyonluk için savaşamadı.

Hollandalı pilotun bu yıl şampiyon olma ihtimali kalmadı ve Red Bull'la yarıştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Verstappen, "Red Bull, diğer takımların bana bu fırsatı vermeye cesaret edemediği 2015 yılında, bana Formula 1'de ilk kez yarışma fırsatı verdi. Bunu unutmamalıyız."

"İlk yıldan itibaren birlikte güzel adımlar attık. Red Bull Racing'e geçtiğimden beri, takımdaki herkesle her zaman çok iyi bir ilişkim oldu. Dünya şampiyonluğu için savaşmak için çok fazla motivasyon ve isteğe sahip olduğumu hissediyorum."

"Yenmemiz gereken tek rakip Mercedes. Şu anda yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkaran tek takım onlar. Yarış pilotu olmak için çok daha kötü yerler var ve takımdaki herkesle çok iyi hissediyorum."

Mercedes patronu Toto Wolff, 2022'deki kuralların Mercedes'i durdurmak için geldiğini söylemişti.

Ancak Verstappen buna katılmıyor.

"Hayır, bu kuralların yeni sahiplerin takımları ve sürücüleri dinlemesinin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Haliyle geçiş yapmanın gerçekten zor olduğunu ve daha yakın yarışlar istediğimizi duyuyorlar. Örneğin Imola'daki yarışta, güncel sorunları görebilirsiniz. Valtteri, hasar nedeniyle 0.3 veya 0.4 saniye daha yavaş olan bir araçla yarışmasına onu geçemedim."

"Çok daha hızlı olmama rağmen böyle oldu, onu geçtikten sonra hız farkını görebiliyordunuz. Yani bunun için bir çözüm bulmalıyız. F1'deki yarışların daha heyecanlı olmasına ve sürücülerin diğer araçları daha yakından takip edebilmesine ihtiyacımız var."

"Örneğin MotoGP şampiyonasına bir bakın, sıralama turlarında onuncu olsanız bile yarışı kazanabilirsiniz. Formula 1'de bu pek olmuyor, çünkü pistlerimizin çoğunda diğer araçları takip etmek çok zor."

"Sanırım bu yüzden yeni düzenlemeler 2022'den itibaren gelecek ve bu yeni kuralların Mercedes'i yavaşlatıp yavaşlatmayacağını söylemek çok zor."