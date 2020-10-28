Verstappen: "Red Bull'da takım arkadaşım fark etmez"

Albon 2020’de sadece 1 podyum görürken Verstappen 9 kez basamaklara çıktı. Son 3 yarışta ise Albon sadece 1 puan toplayabildi.

Red Bull F1 takım patronu Christian Horner, 2020 sezonunun kalanında Albon’la devam edeceklerini ve İngiliz-Taylandlı pilotun başka alternatif aramalarına gerek olmadığını kanıtlamasını istediklerini söyledi.

Fakat Horner aynı zamanda Albon’u düşürdükleri takdirde 2021 için kendi yetenek havuzlarının dışına bakacaklarını söyledi. Bu da Nico Hülkenberg ve Sergio Perez’i potansiyel adaylar konumuna getiriyor.

İkinci Red Bull koltuğu hakkında Ziggo Sport’a konuşan Verstappen, bu konu hakkındaki görüşü sorulduğunda takım arkadaşının kendisi için fark etmediğini söyledi.

Verstappen, “Günün sonunda bana bağlı değil. Kararı ben vermiyorum. Tabii ki fikrimi alıyorlar ama günün sonunda şu anlık benim için fark oluşturmuyor. Bekleyip göreceğiz.” dedi.

Albon 2020 sezonun çoğunluğunda Red Bull’un RB16 aracıyla zorlandı, Verstappen ise aracın kaymaya müsait yapısıyla başa çıkarak iki takım arkadaşı arasında büyük performans farkları oluşturdu.

Geçtiğimiz hafta sonu Portekiz’de Verstappen 3. bitirerek Albon’a tur bindirdi. Albon ise çizgiyi geçtiğinde 12. sırada ve puan dışındaydı.

Verstappen takım arkadaşından daha fazla bilgi almanın ne kadar faydalı olduğunu bilse de, Red Bull Mercedes’ten bu kadar geride olduğu sürece ön sıradaki savaş için bunun çok az bir fark yaratacağı kanaatinde.

Verstappen, “Aracı tamamen kendime göre düzenleyebilirim ama özellikle şu anda şampiyonluk için savaşacak kadar iyi değiliz, o yüzden pek önemi yok.”

“Ama Mercedes’e stratejiyle fark oluşturacak kadar yakınsanız, o zaman 2. pilotun orada olması iyi olur. Fakat şu anda sorun bu değil.” dedi.

2019'da sezon ortasında Toro Rosso'dan Red Bull ana takımına geçen ve Pierre Gasly'nin yerini alan, Albon şu anda F1’deki henüz 2. tam sezonunu geçiriyor.

Perez veya Hülkenberg gibi figürler takıma büyük tecrübe katmasına rağmen Verstappen bunun takım arkadaşında olması gereken temel özellik olduğunu düşünmüyor.

Verstappen, “Formula 1’e girdiğimde tecrübeli bir takım arkadaşına ihtiyacım vardı, çok bir şey bilmiyorsunuz ve çok denemede de bulunmamış oluyorsunuz, yani pek tecrübeniz olmuyor.”

“Fakat şu anda, 5-6 yıl sonra, bence iyi durumdayım. Bunun için kimseye ihtiyacım yok.” dedi.

Yardımcı editör: Mike Mulder