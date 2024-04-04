Verstappen: "Red Bull'da mutluyum"

Max Verstappen'in Red Bull ile olan kontratı 2028 sonunda bitiyor olsa da, Red Bull içerisindeki çatışma nedeniyle takımdan ayrılması gündemde.

Söylentilere göre Helmut Marko'nun takımdan ayrılma kararı alması halinde Verstappen de Mercedes ya da Ason Martin'e geçiş yapacak.

Adrian Newey'nin 2024 sonrası için Aston Martin ile görüşüyor olması, Honda'nın varlığı göz önüne alındığında Verstappen'e cazip gelebilir.

Fakat Verstappen, bugün verdiği röportajda gelecekte Red Bull'da kalmak istediğini dile getirdi.

Üç kez dünya şampiyonu, "Bulunduğum yerden çok memnunum ve bu şekilde devam etmek istiyorum." dedi.

2026'dan sonra bir noktada Aston Martin'e geçerek Honda ile tekrar çalışıp çalışamayacağı sorusuna Verstappen, "Bilmiyorum."

"Bu illa 2026 ya da o dönemle ilgili bir şey değil."

"Demek istediğim şey benim Red Bull ile 2028'e kadar sözleşmem var. Sonrasında gerçekten yarışmaya devam etmek isteyip istemediğimi görmek istiyorum. Benim için en önemlisi bu."

"Nereye gideceğim o kadar da önemli değil. Yani bu tür şeyleri şu anda pek düşünmüyorum." cevabını verdi.