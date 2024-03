Verstappen: "Red Bull'da mutluyum ama hiçbir şeye %100 hayır demiyorum"

Red Bull pilotu Max Verstappen, bugün Suudi Arabistan padoğuna girdiği ilk andan itibaren odak noktasıydı ve açıklama yaparken etrafı gazetecilerle çevriliydi.

Her konu kendisine soruldu. Red Bull'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını çünkü takımın şu anda gayet iyi performans sergilediğini söyledi.

Son birkaç günün nasıl geçtiği sorusuna Verstappen, "Aslında oldukça rahat geçti. Dubai'de birkaç gün geçirdim ve gayet iyiydi. Dubai'de biraz yağmur gördüm ki bu oldukça tuhaftı!" dedi.

Sonra ciddileşen Verstappen, "Son yaşanan olayların Bahreyn'de takım performansını etkilemediğini gördünüz."

"Elbette bir takım olarak bu tür anları yaşamak istemezsiniz. Fakat bu aynı zamanda hepimizin işine odaklanmış olduğunu da gösteriyor." cevabını verdi.

Jos Verstappen, eğer Horner ayrılmazsa takımın dağılma ihtimali olduğunu söylemişti.

Bu düşünceleri paylaşıp paylaşmadığı sorusuna Max, "Tabii ki bilmiyorum, çünkü ben bir sürücüyüm."

"Daha yukarıda neler olduğunu bilmiyorum. Fakat kendi açımdan sadece işin performans tarafına odaklanıyorum. Sözleşmem bu yönde ve bu hafta sonu da buna odaklanacağım."

"İdeal olan, Bahreyn'de de söylendiği üzere bunu geride bırakmak olurdu. Umarım burada biraz daha sakin bir hafta sonu geçiririz."

"Babama katılıyor muyum? Bilmiyorum. Yani umarım (dağılma) olmaz. Bu güçlü bir şirket, güçlü bir ekip. Bir sürü güçlü isim var. Yani normalde olmamalı." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu yorumlardan beri babasıyla konuşup konuşmadığı sorusuna Verstappen, "Bu sabaha kadar onunla birlikteydim. Yani, biz her zaman konuşuruz."

"Biz -ben, babam ve Raymond- bir takımız, her zaman birlikteyiz. Bu her zaman da böyle olacak."

"Öyle hissetmiş olabilir, benim açımdan bunun bir önemi yok. Tabii ki babamın oğlu olarak farklı bir tarafta olmak garip olurdu. Fakat kendi açımdan, ben sadece işin performans kısmına odaklanmak istiyorum."

"Pist dışında takım olarak ne yaptığımızdan ziyade gerçek performansımız hakkında konuşmak istiyorum, ki bence şu anda yine harika bir aracımız var. Harika bir yıl geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." cevabını verdi.

Horner kalırsa, takımda kalıp kalamayacağı sorusuna Verstappen, "Şu anda zaten öyleyiz." yanıtını verdi.

Bunun değişeceğini düşünüp düşünmediği sorusuna Verstappen, "Bu konuda pek çok hikaye gördüm, tüm bunları okumak biraz garipti."

"Kendi açımdan herkesin çalışmaktan mutlu olduğu sakin bir ortama sahip olmak istiyorum." cevabını verdi.

Sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalıp kalmayacağı sorusuna Verstappen, "İmza atarken elbette niyetimiz buydu, bu yüzden bu kadar uzun vadeli bir anlaşma yaptık."

"Tabii ki bu aracın performansıyla ilgili bir şey. 2026'dan itibaren yeni düzenlemelerle birlikte bu biraz soru işareti. Fakat sözleşmemi imzaladığımda bunu biliyordum, aynı zamanda kariyerimde benim için neler yaptıklarını da biliyorum. Yani evet, niyetim tabii ki kesinlikle bu takımda kalmak çünkü gerçekten keyif alıyorum."

"Ayrıca takım içinde de çok mutluyum. İyi performans gösterdiğimiz sürece ayrılmak için de bir neden yok." cevabını verdi.

Mercedes için yarışmayı hayal edip etmediği sorusuna Verstappen, "Aslına bakarsanız, Lewis'in Ferrari'ye geçeceğini kimse tahmin edemezdi ve benim hayatımda da böyle bir şey olmadı. F1'le falan da ilgisi yok. Bu sadece genel hayatla ilgili. Ne olacağını, başınıza ne geleceğini, etrafınızda ne olacağını ya da sizi neyin etkileyeceğini asla bilemezsiniz."

"Bu yüzden asla %100 böyle olacak diyemezsiniz. Ben de hayatıma böyle yaklaşıyorum. Fakat çok fazla da düşünmüyorum. Çok rahatım. Dediğim gibi, takımdan çok memnunum. Performans gayet iyi. Ayrılmak için bir sebep yok." dedi.

Jos Verstappen with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Jon Noble

Verstappen'in takımın 2026'da iyi bir motora sahip olmamasından endişe duyduğu da söyleniyor.

Takımın iyi bir motor yapıp yapamayacağı sorusuna Verstappen, "Bunu bilmek imkansız. Bu sürekli devam eden bir süreç . Pek çok insanın motor üzerinde çok sıkı şekilde çalıştığını biliyorum ve bu sürece güveniyorum. Motor tamamen hazır olduğunda hızlı bir motor olacak." cevabını verdi.

Verstappen, "Onlar (babası ve manejeri) yanımda olmadan kendimi kesinlikle F1'de görmüyorum." dedi ve şöyle devam etti: "Tartışmalarınız olsa da olmasa da, her zaman çözülebilecek şeyler vardır. Bence herkes bu anlamda yeterince erkek ve birbirine yeterince saygılı."

"Ben de bazen her şeye her zaman katılmıyorum. Yani F1'de ve diğer her şeyde bazen bir şeyler hakkında tartışmak iyidir. Bazen aynı fikirde olmamak konusunda anlaşabilirsiniz."

"Bir ilişkide de böyle olur fakat böyle devam eder."

Mohammed Ben Sulayem'in kendisinden Horner'ı desteklemesini isteyip istemediği sorusuna Verstappen, "Yani özel olduğu için evet ya da hayır demeyeceğim... Bazı insanlar bir şeyler duydu ama evet ya da hayır demeyeceğim." cevabını verdi.

Babasının toplum içinde böyle konuşmasının bir sorun olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Evet, yani anlayabiliyorum. Babam ve ben çok yakınız, o etrafta olmasa bile her gün konuşuruz."

"Fakat ben bazı şeyler hakkında çok konuşmayı seven biri değilim. Ben sadece sürüş kısmına odaklanmak istiyorum. Eğer herhangi bir sorun varsa, bunları ekip içinde çözmeye çalışırız."

"Pişmanlık duyup duymadığını ona sormadım. O her zaman çok açık sözlüdür. O bir yalancı değil, orası kesin. Bunlar benim için de geçerli."

"Bence sahip olduğumuz harika aracın performansı hakkında konuşabilmemiz çok önemli, ki maalesef son birkaç gündür kimse bundan pek bahsetmiyor gibi görünüyor." cevabını verdi.