Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok"

Red Bull, Daniel Ricciardo'nun ayrılığı sonrası takıma Pierre Gasly'i getirdi ancak Fransız pilot iyi performans gösteremeyince, yerini Alex Albon aldı.

Taylandlı sürücüye daha fazla süre verildi fakat bekleneni bir türlü veremeyince, bu kez koltuğuna tecrübeli Sergio Perez geçti.

Meksikalı pilot, takıma katıldığı günden bu yana bir takım oyuncusu gibi hareket ediyor ve Verstappen'le arasında iyi bir ilişki olduğu görülebiliyor.

Verstappen, Channel 4'a verdiği demeçte Perez'le birlikte çok iyi anlaştıklarını, bundan ötürü de garajın iki tarafı gibi bir ayrım olmadığını belirtti.

Verstappen, Channel 4 F1'e verdiği demeçte, "Bence takımdaki herkesin en iyisini ortaya koyabilme adına bir bütün olarak çalışması çok önemli. Garajın iki tarafı bile demiyorum, çünkü takımımızda taraf yok. Biz sadece tek takımız." dedi.

Verstappen, takım arkadaşının kim olduğunu umursamadığını fakat Perez'in şimdiye kadar yaptıklarından memnun olduğunu dile getirdi.

23 yaşındaki Hollandalı pilot, "Takım arkadaşım olarak kime sahip olduğumun önemi yok."

"Ben her zaman kendime inanıyorum ve her zaman iyi bir iş yapabileceğime inanıyorum. Bu yüzden yanıma kimi koyduklarının önemi yok."

"Yeni bir mücadeleye sahip olmak güzel bir şey ve şu anda bir takım arkadaşı olarak Checo ile çalışmaktan çok mutluyum. Harika bir iş yapıyor."

"Bana göre Red Bull Racing'e harika bir katkı verebileceğini zaten kanıtladı ve iyi puanlar kazanmak için iki araca birden sahip olmak çok önemli." dedi.

Red Bull, Britanya ve Macaristan'daki zorlu yarışların ardından şampiyonada Mercedes'in ardına düştü.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images