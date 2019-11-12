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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Red Bull'da evimdeymiş gibi hissediyorum"

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Verstappen: "Red Bull'da evimdeymiş gibi hissediyorum"
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Kas 2019 12:56

Red Bull pilotu Max Verstappen, mevcut takımı Red Bull'da kendisini evindeymiş gibi hissettiğini söyledi.

Jos Verstappen, Red Bull'un yaz aylarından sonra ortaya koyduğu performansı eleştirmiş ve bunun 2020 için endişe verici olduğunu söylemişti.

Sonrasında Max Verstappen, Red Bull'la birlikte daha iyi yarışlar çıkarmayı başardı ve iyi sonuçlar elde etti.

Son yarışta podyuma çıkan Hollandalı pilot, yeni sponsoru CarNext.com'un etkinliğinde Correre della Sera'ya açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Bu yıl bunu yapmak mümkün olmadı. Bu yüzden sezondan tamamen memnun değilim. İki galibiyet ve beş podyuma ve yılın başındaki istikrarlı dördüncülük ve beşinciliklere rağmen mutlu değilim. Her zaman daha iyi olabilirsiniz. Babam hatalarımı söylerdi ama şimdi bunu kendim yapıyorum. Onunla çoğu zaman aynı görüşte olmuyorum."

"Helmut Marko ile çok konuşuyorum. Hayatımla babamdan daha fazla ilgileniyor. Farklı fikirler sunuyor ve beni düşündürüyor."

"Hatalar elbette olabilir. Robot değiliz. Herkes hata yapar, özellikle limitlerdeyseniz bu çok kolay. Bazen hatalar olabilir, ama onlardan sonuçlar çıkarmalısınız."

Verstappen şimdiye kadarki en genç dünya şampiyonu olmak istiyorsa, 2020 son şansı olacak.

"Şimdiye kadar şampiyonluk için mücadele edemedim, Mercedes diğerlerinin kilometrelerce önünde ve Ferrari de bizi gölgede bırakıyor."

"Gelecek yıl tekrar deneyeceğiz ve kendimize güveniyoruz, ancak tempoyu yükseltmeliyiz. Kilit nokta Honda'nın gücü olacak."

Verstappen, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton hakkında da konuştu.

“Aramızdaki rekabet aslında Charles'ı daha uzun zamandır tanımama rağmen diğer rakiplerimden farklı değil. Çok büyük bir yetenek ve Ferrari'de müthiş bir şansa sahip. Uzun süre onunla savaşmayı umuyorum. Biz genciz ve bu Formula 1 için harika: yeni nesil sürücüler geliyor, Lewis’in zaferlerinden bıktıysanız bize destek oluyorsunuz."

"Lewis er ya da geç bırakacak, ancak bu seçim takıma da bağlı. Mercedes, baskın olabileceği araçlar üretmeye devam ederse, yakın zamanda bırakmayacak. Gelecek sezondan sonra sözleşmesi sona erecek, ancak kendi takımına karşı sadakati var. Ayrılmayı düşünmüyor. "

"Şahsen ben de şu an bulunduğum yerde mutluyum ve Red Bull ile kazanmak istiyorum. Bu bana F1 kapısını açan takım. Burada kendimi evimde hissediyorum ve gelecekten korkmuyorum.”

Verstappen, Ferrari'nin hile yaptığını söyleyerek tepkileri üzerine çekmişti. Bu konudaki fikrinin değişip değişmediği sorusuna, "Buna geri dönmek istemiyorum. Geleceğe bakıyorum ve şimdi Brezilya GP'ye odaklanıyorum." yanıtını verdi.

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Editör Roy Rijsdijk

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