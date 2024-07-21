Verstappen, Red Bull'a yüklendi: "Geride kalıyoruz, güncellemeler fark yaratmıyor, bazıları artık uyanmalı"

Red Bull bu hafta sonuna yeni bir güncelleme paketi getirmişti fakat bu paket çok büyük bir fark yaratmadı.

Üçüncü olduğu sıralama turlarının ardından Verstappen şöyle dedi: "Güncellemelere rağmen hâlâ yeterince iyi değiliz. Bu konuda gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

"Hayal kırıklığım çok çünkü bu güncellemelerle daha fazlasını umuyordum."

Helmut Marko, cuma günü güncellemelerle ilgili durumun yolunda olduğunu söylemişti.

Cuma gününe kıyasla neyin değiştiği sorusuna Verstappen, "Dün zaten bunun iyi olmadığını söylemiştim."

"Bu konuda biraz farklı görüşlerimiz var."

"McLaren'ın yarış temposunda da çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Son birkaç yarışta hızlıydılar, bu yüzden birdenbire güçlü olacağımızı düşünmüyorum."

"Bunun şartlarla da ilgisi yok. Son yarışlara bakarsanız, hızlı virajlı, yavaş virajlı, sıcak veya soğuk fark etmeksizin saf hızda geride kaldık."

"Ayrıca buraya getirdiğimiz güncellemeler önemliydi, bu yüzden hayal kırıklığına uğradım. Kesinlikle daha fazlasını umuyordum." dedi.

Barselona'da %101 seviyesinde sürdüğünü söyleyen Verstappen, şu anda durumun aynı olup olmadığı sorusuna, "Bu yıl geçen seneye göre daha sınırda olduğumu hissediyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bugünkü turlarım da iyiydi. Aradaki fark 0.050 saniye ama ben iki set lastik kullandım, Lando ise sadece bir set kullandı."

"Bu yüzden gerçek farkın daha büyük olduğunu, 0.050 saniyeden daha fazla olduğunu düşünüyorum."

"Açıkçası yarın için de bunun bir sorun olacağını hissediyorum. Tekrar dünya şampiyonu olmak istiyorsanız, bundan daha iyisini yapmak zorundasınız."

"Güncellemeler çalışıyor. Şimdiye kadar tüm güncellemelerimiz çalıştı, sadece istediğimiz adımları atamadık."

"Bu hafta sonu pek çok şey denedik fakat güncellemelerin McLaren'a kıyasla saf hız açısından herhangi bir fark yarattığını düşünmüyorum." dedi.

Takımdaki herkesin böyle hissettiğini düşünüp düşünmediği sorusuna Verstappen, "Sanırım herkes değil."

"Bahane aramadığımı biliyorlar, bu konularda her zaman çok gerçekçiyimdir."

"Belki takımdaki herkes aynı görüşte olmayabilir."

"Fakat bu beni hayal kırıklığına uğratmıyor, ancak bazı insanların artık biraz uyanması gerektiğini düşünüyorum."

"Bunların kim olduğu konusunda detaylara girmemize gerek yok." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, aracı sürmenin açıkça çok zor olduğunu ekliyor.

"Aracımızı kullanmak zor. McLaren'ın 1-2 olduğunu görüyorsunuz; o aracın bir roket gibi gittiğini biliyorsunuz. Bizde ise durum çok zor çünkü araçla iyi bir denge kurmak kolay değil."

"Sınırı aşmak çok kolay ve hemen ardından çok fazla zaman kaybediyorsunuz." dedi.

Verstappen, Macaristan GP'de önde iki McLaren olmasının değil, yavaş kalmalarının temel problem olduğunu düşünüyor.

"Eğer yeterince hızlıysanız, fark etmez. Eğer daha hızlıysanız, zaten onları geçersiniz. O zaman savunma yapabilirler ya da çılgınca şeyler yapabilirler fakat bu fark yaratmaz."

"İkiye tek olmaya suç atabilirsiniz. Fakat yeterince hızlıysanız, o zaman yine de bir yolunu bulursunuz."

"Şu anda durumun bizim için böyle olduğunu sanmıyorum." dedi.

Sürücüler şampiyonluğu için endişeli olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Bunu elbette düşünüyorum."

"Karavanıma dönüp ayaklarımı uzatıp 'her şey yolunda' diye düşünemem."

"Hayal kırıklığına uğradım ve şu anda işlerin gidişatından memnun değilim. Önümüzde 12 uzun yarış olduğunu biliyorum."

"Tatile çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum fakat aracın gelişmesini de sabırsızlıkla bekliyorum. Etrafımdaki insanların ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını biliyorum ama daha fazlasına ihtiyacımız var." cevabını verdi.