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Formula 1

Verstappen'den Brown'a yanıt: "McLaren ve diğerleri bize değil kendilerine odaklanmalı"

Max Verstappen asimetrik frenleme konusundaki spekülasyonları ve McLaren CEO'su Zak Brown'un yaptığı eleştirilere yanıt verdi.

Melis Aslı Öktür
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Max Verstappen ve Zak Brown

Max Verstappen, Red Bull'un asimetrik frenleme kullandığı iddiasıyla yaz boyunca dönen söylentilerin kendisini şaşırttığını söyledi ve ortalığı karıştırmaya çalışan rakip Formula 1 takım patronlarına seslendi.

2024’e hızlı bir başlangıç yapan Red Bull, Mayıs ayındaki Miami Grand Prix'sine gelindiğinde McLaren’ın getirdiği büyük güncelleme paketiyle dominantlığını kaybetti.

McLaren, aracını yarış kazanan bir hale getirirken, Red Bull'un RB20 aracında yanlış bir gelişim yoluna girdiği ortaya çıktı ve bu durum takımın performansını olumsuz etkiledi.

Son galibiyetini Verstappen'in haziran ayındaki İspanya Grand Prix'sinde elde ettiği zaferle alan Red Bull, başlangıçta rekabet gücündeki düşüşe yanıt vermekte zorlandı ve son yarışlarda aracının yol tutuş sorunlarını yeni yeni çözmeye başladı.

Red Bull'un form düşüşünün kaynağına ilişkin spekülasyonlar, FIA'nın asimetrik frenleme konusundaki düzenlemelerini sıkılaştırdığı, 2026 düzenlemeleri için bir boşluğu etkili bir şekilde kapattığı ve yeni ifadeleri geriye dönük olarak bu yılın kural kitabına uyguladığı yaz aylarında arttı.

FIA ayrıca kural değişikliğinin herhangi bir takımın yeni kuralların yasakladığı bir sistemi kullanmasından kaynaklanmadığını doğruladı, ancak bu durum Red Bull'un RB20'den çıkarmak zorunda kaldığı bir çözümü kullandığı yönündeki spekülasyonları engellemedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Motorsport.com/Autosport'a özel olarak konuşan Verstappen, tüm bu yaşananları ve dünya şampiyonu takımının aldığı eleştirileri biraz da gülerek değerlendirdi.

Verstappen, “İnsanlar her zaman farklı şeylerle ortaya çıkıyor.”

“Bazı şeyleri nasıl uydurduklarını gerçekten tuhaf buluyorum ama olan bu. Bu oyunun bir parçası, ben genellikle görmezden geliyorum."

“10 yıldır F1'deyim ve bu tür hikâyelerle vakit kaybetmiyorum. Zaten F1 hakkında neredeyse hiçbir şey okumuyorum. Tabii ki bazen bazı şeyler görüyorum ya da bir başkası bana şöyle diyor: 'Şu ya da bu kişinin ne dediğini gördün mü?' Ancak ben her zaman insanların ne isterlerse düşünebileceklerini söylerim, enerjimi bunun için harcamıyorum. Bu yüzden başkalarının ne söylediği gerçekten umurumda değil.” dedi.

Red Bull ayrıca form düşüşü ve pist dışı güç mücadeleleri nedeniyle rakip takımların eleştirilerine maruz kaldı ve bu da McLaren CEO'su Zak Brown'un Red Bull'un “istikrarsızlaştırıldığını” söylemesine neden oldu. Brown daha sonra takımı “oldukça toksik” bir ortam olarak tanımladı.

Konu tekrar gündeme geldiğinde Verstappen, “Her türlü şeyi söyleyen insanlar sadece kendi takımlarına odaklanmalılar.” 

"Bu arada bu özellikle Zak Brown'a karşı bir şey değil, herkes için geçerli. İnsanlar sadece kendilerine odaklanmalı ki ben de öyle yapıyorum.” dedi.

Red Bull-McLaren rekabeti, McLaren'ın Takımlar Şampiyonasında Red Bull'u geçmesi, Lando Norris'in Sürücüler Şampiyonluğu için Verstappen'e meydan okuması ve ikilinin Avusturya'da çarpışması ile pistte de alevlendi. Ancak Hollandalı pilot, 2021'de Lewis Hamilton ve Mercedes ile yaşanan şampiyonluk mücadelesinde olduğu gibi işlerin gerginleşeceğini düşünmüyor.

Verstappen, “Evet, çünkü şu anda hala önlerde dört takımımız var, oysa o zamanlar önlerde sadece iki kişi vardı.”

“Elbette 2021 benim ilk dünya şampiyonamdı, bu yüzden zaten çok farklıydı. Sanırım şimdi bu konuda biraz daha rahatım."

“Elbette kazanmak istiyorum ve elbette bu 52 puanlık liderliği korumak için elimden geleni yapacağım. Ama bu duygu 2021'den çok farklı.” diye açıkladı.

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