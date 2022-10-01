Verstappen, Red Bull'a öfkeli: "Beş turluk yakıtla altı tur atmaya çalıştık"

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Şampiyona lideri Max Verstappen, sıralama turlarının son bölümünde en hızlı isimdi ancak seansın son anlarında bir türlü turunu tamamlayamadı.

Önce takımın isteği üzerine turunu iptal etti, son turda da takım tarafından pite çağrıldı. Bunun sebebi, son turunda benzini bitmesiydi ve eğer o turu tamamlasaydı, yakıtı bittiği için yolda kalacaktı ve araçtan yeterli miktarda yakıt örneği alınamadığı için de diskalifiye edilecekti.

Neler olduğunu anlatması istendiğinde Verstappen, "Gerçekten b**tan bir durum."

"Bir önceki turda hızlıydım ama bana turu bırakmamı söylediler, ben de 'tamam yapalım' dedim. Son turda bu kez de pite girmemi söylediler ve o zaman neler olduğu benim için netleşti."

"Yakıtımız bitmişti. Bu inanılmaz derecede sinir bozucu ve olmaması gereken bir şey. Seans sırasında yakıt eksikliği veya altı tur atamayacağımız gerçeği izlenmeliydi. Takım, yeterli yakıt olmadığını daha önce fark etmeliydi."

"Araca beş turluk benzin koyuyorsunuz ve altı tur atmak istiyorsunuz, haliyle elbette bunu yapamazsınız. İşe yaramayacağını gördüklerinde, o turu atmama izin vermeliydiler."

"Şu anda hiç mutlu değilim. Elbette bunun bir takım çalışması olduğunu biliyorum ve ben de hata yapabilirim, takım da hata yapabilir ama böyle bir şey asla kabul edilemez."

"Bundan ders çıkarmak gerekiyor fakat gerçekten çok kötü bir hata. Böyle olmamalıydı." dedi.

Verstappen, beş yarışlık bir galibiyet serisi yakalamış durumda ve Singapur'da geçiş zor olduğu için bunu devam ettiremeyecek gibi görünüyor.

Hollandalı pilot, "Evet, bence biraz Monako'ya benziyor, geçiş yapmak çok zor ve belki stratejiyle biraz yükselebilirsiniz fakat şu anda yarınki yarışı düşünecek durumda değilim."

"Araca bindiğimde her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım ama şu anda olanlardan dolayı çok kızgınım."

"Şimdi bir süreliğine otele gidip, gevşemem ve farklı şeyler düşünmem gerekiyor." dedi.