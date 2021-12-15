Verstappen, Red Bull 'yanlış bir şey yapmadığı' için rahat

Hollandalı sürücü, Pazar günü Yas Marina pistinde, yarışın son turda güvenlik aracının ardından yeniden başlatılmasıyla rakibi Lewis Hamilton'ı geçti ve ilk şampiyonluğunu aldı.

Ancak FIA'nın, kendi kurallarına aykırı olduğu anlaşılan yarışı yeniden başlatma şekli, Mercedes'in yarış sonrası protestosuna neden oldu ve bu, yarış bittikten saatler sonrasına kadar çözülmedi.

FIA hakemleri, Mercedes'in iddialarını reddederek, F1 yarış direktörü Michael Masi'nin güvenlik aracının kullanımı üzerinde tam yetkiye sahip olduğu ve bu nedenle belirli kuralların yerini aldığı konusunda ısrar etse de, Alman otomobil üreticisi mutsuzluğunu koruyor.

Abu Dhabi'de olanlarla ilgili tartışmalar sakinleşme belirtisi göstermezken ve Mercedes'in itiraz edip etmeme konusunda Perşembe gününe kadar süresi varken, Verstappen durum hakkında çok karamsar olmadığını söyledi.

Protesto ve itiraz tartışmalarının şampiyonluk başarısını gölgeleyip gölgelemediği sorusuna Verstappen, "Hayır, sezona bakıldığında bu oldukça tipik bir durum."

"Yapacak bir şey yok. Yani, mutluyduk ve keyifliydik. Takım olarak yanlış bir şey yapmadık."

"Yeşil ışık ve yeşil bayrak varken yarıştık, bu sırada hamle yaptık ve bunu pistte yaptık." dedi.

The Safety Car and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Abu Dhabi tartışması uzun süre konuşulacak olsa da Verstappen, tüm sezonun hem kendisi hem de takım için inişli çıkışlı olduğunu söylüyor.

Hollandalı, Pazar günü gibi şansın yoluna girdiği günler olduğunu kabul etse de, daha iyisini hak ettiğini hissettiği zamanlar da vardı.

“Elbette zor bir sezon oldu.”

"Kesinlikle bazı baskın yarışlarımız oldu ama genel olarak Mercedes'in daha güçlü olan takım olduğunu düşünüyorum."

“Ancak iki takımın sonuna kadar mücadele ettiği gerçekten keyifli bir savaş oldu."

“Elbette bazen, bu yıl olmayabilir, sonuna kadar dayanamayabiliriz diye düşündük. Ancak her zaman sürprizler vardır."

"Bence kazanmamamız gereken bazı yarışları kazandık. Ancak aynı zamanda, lastiğin [Bakü'de] çıkması gibi şeyler yüzünden biraz şanssızlıklar da yaşadık."

"Yani bu yüzden çok fazla puanlar da kaybettik. Ancak nihayetinde, yoğun ama çılgın bir sezon oldu.”

Verstappen ayrıca Red Bull'un ve kendisinin Mercedes'i yenmeye çalışırken mümkün olmadığını düşündükleri seviyelere çıkmak zorunda kaldıklarını düşünüyor.

"Birbirimizi zorluyorduk ama arkamızdaki tüm takımı da muhtemelen mümkün olmadığını düşündükleri başka bir seviyeye kadar zorluyorduk."

"Herkes için çok yoğundu. Her yarışta mücadele edebilmek için herkesin strateji, hafta sonu öncesi hazırlıklar, mekanik arızalar ve bu tür şeyler konusunda mükemmel olması gerekiyordu. Herkes için çok fazla baskı ve stres vardı."