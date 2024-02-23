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Formula 1 Sezon öncesi testi

Verstappen: "Red Bull tasarım ekibi RB20 ile sınırları zorladı"

Max Verstappen, Red Bull takımının yeni RB20 ile radikal bir konsept değişikliğine giderek "sınırları zorladığını" söylüyor.

Adam Cooper Ronald Vording
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Sam Bloxham / Motorsport Images

Milton Keynes merkezli ekip, rakiplerinin önüne geçmek için farklı bir yön izlemeyi tercih etti ve Bahreyn testlerindeki ilk tur zamanları, bu hamlenin önemli bir adım attığını gösterdi - Verstappen açılış gününde zaman tablosunun zirvesinde yer aldı.

Verstappen, takımın 2024 aracı için planların kendisine ilk kez geçen yılın sonunda gösterildiğini açıkladı. Ancak bunun yerine takımının tasarım departmanına güvenerek konsept hakkında "çok fazla soru sormuyorum" demiş.

Autosport'un böylesine başarılı bir konseptten vazgeçmenin doğru bir strateji olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Dürüst olmak gerekirse, o zamanlar bununla çok fazla ilgilenmiyordum, çizimleri gördüm ve 'Güzel görünüyor' diye düşündüm. Ama dürüst olmak gerekirse o sırada daha çok yaklaşan tatili düşünüyordum!"

"Sonuçta aracın nasıl göründüğü de önemli değil. Ancak takımla ilgili en çok hoşuma giden şey muhafazakâr olmamaları ve konsepti değiştirerek sınırları yeniden zorlamaları." dedi.

Verstappen, takımın W13 ve W14 ile Mercedes için işe yaramayan bir yolu izliyor gibi görünmesi konusunda hiçbir endişesi olmadığını söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen, "Teknik ekibimizdeki mühendislerin yaptıklarına tamamen güveniyorum. Bunun kış boyunca rüzgar tünelinde test ettikleri diğer her şeyden daha iyi olduğundan eminler."

"Çalıştığı sürece, aracın nasıl göründüğü umurumda bile değil." dedi.

Diğer takımların RB19 rotasını takip etmesiyle ilgili olarak da Verstappen, "Evet, ama elbette bu beklenen bir şeydi. Geçen yılki gibi bir yıl geçirdiğinizde, pek çok takımın biraz bizim konseptimize yönelmesini anlayabiliyorum."

"Bence teknik ekibimiz otomobilin şu anki görünümünde daha fazla potansiyel görüyor ve elimizdekine kıyasla bu yönü geliştiriyor." dedi.

Bahreyn'deki cesaret verici tur zamanlarına rağmen, Red Bull takım patronu Christian Horner, Adrian Newey ve tasarım ekibinin konseptle "cesur bir adım" attığını kabul ederken, gerçek resim hakkında temkinli olmaya devam ediyor.

"Sanırım iyi bir aracımız ve iyi bir temelimiz olduğunu söyleyebiliriz. Sürücülerin geri bildirimleri cesaret vericiydi ve takımın araçla cesur bir adım attığını görebiliyorsunuz. Tutucu davranmadılar ve bence tüm ekip harika bir iş çıkardı."

"Bunu sorgulamak bana düşmez. Yaratıcılığı teşvik etmek, bu evrimi teşvik etmek ve bence, düzenlemeler nedeniyle sahip olduğumuz rüzgar tüneli zamanının eksikliği göz önüne alındığında, ekip tarafından sergilenen yaratıcılık harikaydı."

"Özellikle aracın soğutulması konusunda buldukları çok yenilikçi çözümler var." dedi.

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