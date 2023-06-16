Verstappen: "Red Bull sorun yaşarsa, kazanmayı Alonso hak ediyor"

Hollandalı pilot bu sezon üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerliyor ve Red Bull da şu anda kendi klasmanında lider durumda.

Bu avantaj, Red Bull'un her yarışta zafer kazanma şansını ortaya koydu ki bu daha önce Formula 1 tarihinde hiç gerçekleşmemiş bir başarı.

Ancak Verstappen, Red Bull'un herhangi bir aksilik yaşamadan yoluna devam etmesini beklemenin gerçekçi olmadığını düşünerek bu ihtimali küçümsedi.

Kanada Grand Prix'inden önce, Red Bull'un yarış dışı kalması durumunda hangi pilotu podyumun en üst basamağında görmek istediği sorulduğunda, tercihinin Alonso olduğunu net bir şekilde ifade etti.

Verstappen, "Fernando. Onu seviyorum. O gerçek bir yarışçı ve bence bunu hak ediyor."

"Hiç pes etmedi. Bu spora olan aşkını görebiliyorsunuz ve bazen 'Tanrım' diye düşünüyorsunuz. Ne de olsa yıllarca sadece orta grupta yarıştıktan sonra, belki de bu tutkuyu biraz kaybetmelisiniz!"

"Fakat o gerçek bir yarışçı. O bir canavar. Yani evet, bu yıl yarış kazandığını görmek istediğim bir pilot varsa o da Fernando'dur." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Verstappen, F1'i domine ettiği şu dönemde, galibiyet için daha iyi mücadeleler görmek istediğini kabul ediyor.

"Dürüst olmak gerekirse, bazen iyi bir rekabetin güzel olduğunu düşünüyorum. Elbette 2021'den keyif aldım fakat 2022'nin gidişatından da keyif aldım."

"Başlangıçta bazı dayanıklılık sorunları yaşadık ve araç biraz ağırdı ama bir noktada gerçekten çok güçlendik."

"Ancak sporun geneline baktığımızda, sadece bir takımın baskın olması durumunda insanların sıkılmasını anlıyorum. Bu yüzden birbirine yakın daha fazla takım olmasını umuyorum ki küçük bir sorun yaşadığınızda ya da ayarlarınızı %100 yapamadığınızda kazanacak başka bir takım olsun."

Ancak her yarışa zafer beklentisiyle girse de, hiçbir noktada başarının "sıkıcı" hale gelmediğini söyledi.

"Hayır. Bu diğer her şeyden çok daha iyi."

Kendisini zorlayan ciddi bir rakibi olmadan F1'de motive olmanın daha zor olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Benim için muhtemelen bu şekilde daha da fazla motivasyon oluyor çünkü kazanabileceğiniz bir araca sahip olduğunuzu biliyorsunuz."

"Zaman zaman hafta sonlarında en iyi sonucun 5. sıra veya başka bir yer olduğunu fark edersiniz... Bu gerçekten iyi bir şeydir, ancak bir yarışa geldiğinizde zafer şansınızın olduğunu bilmek kadar sizi motive etmez." dedi.