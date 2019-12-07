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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Red Bull şampiyon olabilir"

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Verstappen: "Red Bull şampiyon olabilir"
Ekleyen:
, Editör
7 Ara 2019 08:20

Max Verstappen, şampiyon olabileceği konusunda Red Bull'a güveniyor.

Max Verstappen bu yıl kariyerinin en iyi yılını geçirdi ve sezonu üçüncü sırada tamamlayarak en iyi sonucunu yakaladı.

Üçüncülük ödülüne ek olarak "Yılın Aksiyonu" ödülünü de alan Verstappen, FIA Galası'nda Red Bull hakkında açıklamalarda bulundu.

Verstappen, "Benim için en önemli şey zafer. FIA Galası'na üçüncü olan bir pilot olarak değil, şampiyon olarak gelmek istiyorum. Ama evet, üçüncülük dördüncülükten daha iyi. Yine de günün sonunda üçüncü veya ikinci sırayı kimin aldığı o kadar önemli değil, zirvede olmak istiyorsunuz."

"Sezonun başlangıcı bizim için kolay değildi. O bölümde zaferler ve hatta podyumlar için mücadele edemedik, bu yüzden mümkün olduğunca istikrarlı şekilde performans göstermeye çalıştık.

"Gelecek sene daha rekabetçi olmayı umuyoruz. Özellikle sezona iyi başlamanın önemli olduğunu biliyoruz. Bunun için her türlü çabayı göstereceğiz ve kolay olmamasına rağmen mümkün olan her şeyi yapacağız."

"Red Bull daha önce şampiyon olabileceğini zaten kanıtlamış bir takım ve  bu yüzden bunun sadece boş bir düşünce olarak kaldığını söyleyemeyiz. Gelecek yıl önemli bir yıl ve neler olacağını göreceğiz."

"Elbette bizim için kolay olmayacak, çünkü güçlü rakiplerimiz var, ancak hedefimize ulaşmak için her şeyi yapacağız. Önemli bir yıl bizi bekliyor."

"Bu yıl takımın lideri oldum ancak bunu yaptığımdan bu yana değişen hiçbir şey olmadı. İşe yönelik yaklaşımımda hiçbir şeyi değiştirmedim ve düşüncelerim doğru çıktı."

"2021'den önce pilot pazarındaki değişiklikler hakkında pek fazla şey düşünmüyorum. Kontratım gelecek yılın sonunda sona eriyor ve bir yıl içinde farklı seçeneklere sahip olabileceğimi biliyorum. Benim için önemli olan şey sezonun başında olacaklar. Nasıl olacağını göreceğiz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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