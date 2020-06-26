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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Red Bull Ring'de nerede olacaklarından emin değil

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Verstappen, Red Bull Ring'de nerede olacaklarından emin değil
Ekleyen:
, Editör
26 Haz 2020 15:21

Red Bull pilotu Max Verstappen, Red Bull Ring'de güç dengesinin nasıl olacağı hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

Barcelona'da gerçekleştirilen sezon öncesi testinde Mercedes genel olarak rakiplerinin önünde bir görüntü çizmişti.

Ancak ilk yarış, koronavirüs nedeniyle gerçekleşmedi ve sonrasında da uzun süre yarış yapılmadı.

F1 nihayet 5 Temmuz'da tekrar yarış düzenlemeye başlayacak ve uzun koronavirüs arası sonrası yeni araçlar gerçek anlamda ilk kez piste çıkarılacak.

Koronavirüs arasını sanal yarışlarda yarışarak geçiren Max Verstappen, Red Bull Ring'de nerede olacaklarından pek emin değil.

"Bu, kartinge başladığımdan beri yarışlardan uzak kaldığım en uzun zamandı. Bu yüzden garipti ama durumdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorum ve şu anda bununla mücadele eden pek çok insandan daha şanslı olduğumun farkındayım."

"Karantina döneminin başlangıcında her gün çevrimiçi yarışlara katıldım ve çok sayıda yarış vardı. Ayrıca daha yüksek seviyede yarışabilmek adına puanımı da yükseltmeye çalışıyorum. Rekabetçi olmak için saatlerce yarışmam gerekiyordu, hatta 20'ye girebilmek için ihtiyaç duyduğum şey buydu. O derece rekabetçi..."

"Şimdi yeni sezon başlıyor ve elbette heyecanlıyım, formdayım ve hazırım. Tabii ki oradaki son iki yarışı kazandığım için Avusturya'da başlayacak olmamızdan çok memnunum. Ama kimse bu yıl kimin en iyi olacağını bilemez. Çünkü bu, çok garip bir başlangıç ve testten bu yana çok uzun zaman geçti."

"Evdeki taraftarlar için heyecan verici bir başlangıç olacak, bu yüzden umarım onlara iyi bir gösteri sunabiliriz."

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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