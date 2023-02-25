Verstappen: "Red Bull RB19, geçen yılki araçtan 'kesinlikle' çok daha iyi"

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Yeni araç Perşembe günü testlerin başlamasından itibaren oldukça hızlı görünüyordu ve Verstappen cuma günü yağ sızıntısı nedeniyle biraz vakit kaybetse de genel olarak sorunsuz bir testi geride bıraktı.

Bugün yeni araca dair soruları yanıtlayan Verstappen "Aracın gerçekten iyi çalıştığını düşünüyorum."

"Şu ana kadar pek çok şey denedik ve bunların hepsi çok ilginç şeylerdi."

"Tüm bu test günlerinin benim için pozitif geçtiğini söyleyebilirim. Genel olarak aracı sürmekten keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

Verstappen aracın RB18'e kıyasla daha farklı bir sürüş hissi verdiğini belirtti.

"İki araç arasında epeyce farklılık var. Bu aracın kesinlikle farklı bir sürüşü var."

"Sanırım bu biraz da lastiklerle ilgili. Fakat genel olarak, geçen yıla göre kesinlikle daha iyi olduğunu düşünüyorum."

"Geçen yıl yaşadığımız ana sorun, aracın aşırı ağır olmasıydı. Başlangıçta araç çok hantaldı ve dönmüyordu çünkü ağırlık anlamında yanlış noktadaydık."

"Yıl boyunca bu sorundan kurtulduk ve performansın çok arttığını, giderek daha iyi bir yarış aracı haline geldiğini gördük."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Geçen yıldan sonra aracın felsefesinin değiştiğini düşünmüyorum. Sadece daha fazla performans bulmaya çalıştık."

"Ayrıca, araca koyduğumuz her şey önceden düşünülüyor ve simülatör de dahil olmak üzere her alanda önceden kapsamlı şekilde test ediliyor."

"Yani hiçbir şeyi aceleye getirmiyoruz ve araca, daha yavaş olacağını bildiğimiz şeyleri koymuyoruz."

"Araca koyduğumuz her şey bizi daha hızlı yapıyor."

"Yeni kurallar nedeniyle biraz performans kaybettik fakat bunu geri kazanmayı ve bir adım ileri gitmeyi başardık."

"Elbette bizi sınırlayan şeyleri de biliyoruz ve tabii ki bunlar üzerine çalışıyoruz."

Gelecek haftaki yarışa giderken kendisine güvenip güvenmediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bu sadece özgüvenle ilgili bir durum değil, aynı zamanda araçtan aldığınız performansla da ilgili."

"Bence gerçekten olumlu test günleri geçirdik ve çok şey öğrendik. Umarım hafta sonuna iyi başlarız; Sonrasında neler olacağını görürüz."

Verstappen potansiyel pozisyonlar hakkında konuşmak istemedi.

"Bilmiyorum, bu konuda bir şey söylemek zor. Bence kendimize odaklanmamız daha önemli. Yaptıklarımızdan memnunuz."