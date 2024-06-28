Verstappen: "Red Bull, rakipleri tarafından yakalanmayı normal olarak görmemeli"

Red Bull, mevcut düzenlemeler yürürlüğe girdiğinden beri iki baskın sezon geçirdi, ancak RB20 ile önde başlamasına rağmen, McLaren'in arayı kapattı ve Mercedes ve Ferrari de arabalarına uyan pistlerde rekabetçi hale geldi.

Red Bull'un baş mühendisi Paul Monaghan, RB20'nin gelişiminde buldukları kazançların giderek azaldığını, takım patronu Christian Horner ise diğer takımların zamanla farkı kapatmasının normal olduğunu hissettiğini söyledi.

"2023'ü göz ardı ederseniz, bu sezon inanılmaz bir yıl geçiriyoruz."

"Sadece 2023 bir tek boynuzlu at gibiydi ve bu normal. Formula 1’de böyle şeyler olur."

"Harika takımların, harika sürücülerin olması ve rekabetin olması normaldir. Sabit düzenlemelerin faydası, her zaman rekabetin yakınlaşmasıdır." dedi Horner.

Ancak bu hafta sonu Avusturya Grand Prix'si öncesinde konuşan Verstappen, Red Bull'un yeni normali kabul etmesini veya en hızlı araca sahip olmadığında bile son beş yarışta üç galibiyet almış olmasına memnun kalmasını istemiyor.

"Genel olarak herkes daha da yaklaştı."

"Elbette, geçen yıl son yarışa kadar büyük bir üstünlük sağladık. Ve evet, şu anda her şey biraz daha zor ve bence bu konuda dürüst olmamız gerekiyor."

"'Evet, bu normal.' diyebiliriz ama ben bunun normal olduğunu düşünmüyorum. Her zaman daha iyi olmak istiyoruz ve bu yüzden bunu dile getiriyorum."

"Ayrıca 'Evet, kazandık, bu yüzden sorun yok' diyebilirim. Ama tabii ki, ben böyle bakmıyorum."

"Çok çalışmaya devam etmeliyiz. Bunun normal olduğunu düşünürsek, insanlar bizi geçecektir." dedi Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren'in şu anda nerede daha güçlü olduğunu düşündüğü sorulduğunda, Verstappen: "Bazı konularda eksik olduğumuz açık. McLaren'in daha iyi bir dengeye sahip olduğunu, güçlü bir ön uca sahip olduğunu, lastikleri aşırı ısınmadan virajlarda zorlayabildiklerini düşünüyorum."

"Ve aslında her yerde iyiler. Sokak pistleri, daha hızlı pistler. Ve elbette biz bu sokak pistlerinde biraz daha az rekabetçiyiz."

"Tümseklerde ve çukurlarda, burada gerçekten üzerinde çalışılması gereken iki şey var."

"Arabanın sürüş kabiliyeti ve genel denge konusunda da sorun yaşıyoruz ama bunlar bir gecede çözülecek şeyler değil."

"Şu anda, diğerlerinin bizden daha büyük adımlar attığı açık." dedi.

Dünya şampiyonu, Red Bull'un fabrika personelini yaz aylarında mümkün olan en kısa sürede güncellemeleri çıkarmaya zorladığını söylüyor.

"Evet, kesinlikle. Ve bununla çok meşgulüm."

"Her gün mühendislerle çalışıyorum ve güncellemelerin daha erken gelmesini sağlamaya çalışıyorum, bu normal."

"Eleştirel olmama izin veriliyor. 'Evet, her şey yolunda. Haftaya Perşembe görüşürüz' dersem, işler uzun süre iyi gitmezdi."

"Elbette, arabanın genel gelişimine olan güvenim var, ancak bu, önümüzdeki hafta sonlarında bu güncellemeleri arabaya koyduğumuzda meyvesini vermeli." diye açıkladı Verstappen.