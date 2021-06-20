Verstappen: "Red Bull, Paul Ricard'da bu kadar hızlı olmayı beklemiyordu"

Red Bull pilotu, Paul Ricard'da gerçekleştirilen sıralama turlarında iki Mercedes'i ardında bırakmayı başardı ve 2021 sezonundaki ikinci pole pozisyonunu aldı. Paul Ricard, 2018'de takvime dönmüştü ve her iki yarışta da Mercedes'in hakimiyeti vardı.

Kariyerinin beşinci Formula 1 pole pozisyonunu 0.258 saniye farkla kazanan Hollandalı pilot, performansından memnun olduğunu söyledi ve ekledi: "İkinci antrenman seansında ileriye doğru iyi bir adım attığımızı düşünüyorum ve bugün de pozitif ivme devam etti."

"Üçüncü antrenman seansındaki şartlar başlangıçta biraz farklıydı, hava daha soğuk ve biraz daha rüzgarlıydı ancak yine de iyi bir tempoya sahip olduğumuzu gösterdik. Elbette bu bu sonuçtan çok memnunum. Paul Ricard geleneksel olarak bizim için inanılmaz bir pist olmadı. Burada pole pozisyonu aldığımız için elbette çok mutluyuz."

"Buraya son gelişimize kıyasla durumun daha iyi olacağını biliyordum ama bu kadar iyi olmayı, doğrusu ben de beklemiyordum. Yani elbette bizim için çok umut verici bir sonuç ve sadece çalışmaya devam etmeli, her şeyi daha iyi hale getirmek için zorlamaya devam etmeliyiz."

Verstappen, Paul Ricard'ın takvime dönüşünden bu yana bu pitte ilk kez Mercedes'i mağlup edebilmek için gerekli yarış temposuna sahip olup olmadıkları sorusuna se şöyle yanıt verdi: "Dünkü ikinci antrenman seansı iyi geçti."

"Fakat havanın sabah nasıl olacağını beklemek ve görmek zorundayız. Yarış öncesi için yağmur tahminleri var ama oldukça emin hissediyorum." dedi.

Verstappen, son bölümde daha fazla zaman bulmaya çalışırken ikinci virajda pist dışına taştı ve ardından takımdan aracın ön kanadını kontrol etmesini istedi.

Bu konuda konuşan Verstappen, "Takımdan her şeyin yolunda olduğundan emin olmak adına sık sık ön kanadı kontrol etmelerini istiyorsunuz. Orada sarı kerblere çarpmadığınız sürece hiçbir sorun olmaz. Onlardan uzak durduğumu ve ön kanadın iyi olması gerektiğini biliyordum." dedi.

Hollandalı pilot, son turunda nasıl 0.3 saniye daha iyi bir tur çıkardığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bence bunun nedeni daha iyi bir anlayış yakalamak. İkinci seanstaki her iki denememizi de orta lastikle attık ve son bölümde yumuşak lastikle atılan ilk turda maksimuma ulaşılmaması çok normal."

"İkinci denemeden önce nerede daha hızlı olabileceğimizi anladım, bu sayede aşağı yukarı her virajda zaman kazanıyorsunuz. Bu sayede de dereceyi 0.3 saniye geliştirdim."

Pole Sitter Max Verstappen, Red Bull Racing with the Pirelli Pole Position Award Fotoğraf: FIA Pool