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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”

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Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
12 Tem 2020 16:27

Steiermark Grand Prix’sinde Lewis Hamilton’ı durduramayan Max Verstappen, Red Bull’un Mercedes’e göre biraz fazla yavaş olduğunu söyledi.

Hollandalı sürücü, ilk çizgiden başladığı yarışta Hamilton’ı zorlamayı umuyordu ancak son dünya şampiyonuna neredeyse hiç yaklaşamadı.

Yarışın büyük bölümünde Mercedes sürücüsünü yaklaşık 5 saniye geriden takip eden Verstappen, yarışın ilerleyen bölümlerinde ön kanadına hasar da aldı ve daha da geriye düştü.

Verstappen’in giderek yavaşlamasıyla Valtteri Bottas, Red Bull sürücüsüne yaklaştı ve son turlarda ikinci sıraya yükseldi.

Yarıştan sonra konuşan Verstappen, geçen hafta yarışı bitirememesinin ardından bugünkü podyumdan memnun olduğunu ancak heyecanlı bir yarış olmadığını söyledi.

Verstappen, “Denedim, ancak biraz fazla yavaşız.”

“Valtteri beni geçmeye çalışırken yapabileceğimi yaptım. İşini biraz zorlaştırmaya çalıştım, çünkü zaten sonraki tur geçecekti.”

 

“Ancak yine de eğlenceliydi, çünkü yarış genel olarak sıkıcıydı. Podyuma çıkmak iyiydi ancak yapacak çok iş var.”

“Mercedes’lere ayak uydurabilmek için elimden geldiğince zorluyordum, ancak açık şekilde yeteri kadar iyi değildi.”

“Arkadakilerle ara aşırı büyük. Biraz şoke oldum. Elimden gelen her şeyi yaptım, ancak yine de yeterli değildi. Hâlâ yapacak işlerimiz var.”

“Ancak geçen haftaki 0 puandan sonra podyuma çıkmak iyi bir başlangıç oldu. Ancak bir takım olarak, kazanmak istiyoruz ve şampiyonluk için savaşmak istiyoruz. Eğer şampiyonluk için savaşmak istiyorsanız, elbette yarışlar kazanmanız gerekir.”

“Neler yapabileceğimize bakacağız. Sanırım biraz düzlüklerde de zaman kaybediyoruz. Yani hem araçta hem motorda gelişmeliyiz. Farkı kapatmak için sıkı çalışmaya devam etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
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Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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