Verstappen: "Red Bull, lastikleri çok iyi kullanıyor"

Max Verstappen, 2023'te Red Bull RB19 ile 19 galibiyet almayı başardı ve rahat şekilde şampiyon oldu.

Sergio Perez'in de zaferleri göz önüne alındığında Red Bull, 2023'e 21 zaferle kapatmış oldu.

Baskın oldukları yılın arka planını açıklaması istenen Verstappen, Auto Motor und Sport'a şöyle konuştu: "Geçen yıl belki de rakiplerimiz büyük bir adım atamazken, biz gelişmeyi başardık ve sonunda bu tablo ortaya çıktı."

"Kural değişiklikleri nedeniyle herkes taban tasarımını değiştirmek zorunda kaldı ve bu da araçların performans kaybetmesine neden oldu. Diğer takımlar bu konuda bizden daha fazla sorun yaşadı."

"Aracımızın en önemli avantajlarından biri çok yönlülüğü."

"Diğer takımlar bazı pistlerde hızlı, bazılarında ise daha düşük performans gösteriyor."

"Bizim aracımız neredeyse her yerde rekabetçi ve lastiklerle iyi şekilde çalışıyor."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mechanics in the garage with the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, during Qualifying