Verstappen: "Red Bull, lastikleri çok iyi kullanıyor"

Max Verstappen, 2023'te Red Bull RB19 ile 19 galibiyet almayı başardı ve rahat şekilde şampiyon oldu.

Sergio Perez'in de zaferleri göz önüne alındığında Red Bull, 2023'e 21 zaferle kapatmış oldu.

Baskın oldukları yılın arka planını açıklaması istenen Verstappen, Auto Motor und Sport'a şöyle konuştu: "Geçen yıl belki de rakiplerimiz büyük bir adım atamazken, biz gelişmeyi başardık ve sonunda bu tablo ortaya çıktı."

"Kural değişiklikleri nedeniyle herkes taban tasarımını değiştirmek zorunda kaldı ve bu da araçların performans kaybetmesine neden oldu. Diğer takımlar bu konuda bizden daha fazla sorun yaşadı."

"Aracımızın en önemli avantajlarından biri çok yönlülüğü."

"Diğer takımlar bazı pistlerde hızlı, bazılarında ise daha düşük performans gösteriyor."

"Bizim aracımız neredeyse her yerde rekabetçi ve lastiklerle iyi şekilde çalışıyor."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mechanics in the garage with the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, during Qualifying

Verstappen, 2023 aracının lastikler üzerinde çok iyi olduğunu düşünüyor.

Hollandalı pilot, "Her halükarda lastiklerle iyi anlaşan bir araca ihtiyacınız var."

"Aksi takdirde mahvolursunuz."

"Haas'ta bunu görebilirsiniz. Nico ve Kevin iyi pilotlar ama araç lastiklere çok fazla yük bindirirse hiçbir şey yapamazsınız."

"Başarılı olmak için her şeyden önce bir temele, yani iyi bir araca ihtiyacınız var."

"Bir pilot olarak lastikleri daha iyi koruyabilirseniz tur başına 0.1 veya 0.2 saniye kazanabilirsiniz." dedi.

Red Bull yarışta iyi olsa da, tek turda rakiplerinin ardında kaldı.

Bu konuda genç sürücü, "Yeni lastikler araçların bazı eksikliklerini gizliyor. Ayrıca aracınızı, sıralama turları veya yarış için tamamen farklı şekilde ayarlayabilirsiniz."

"Belki de yarışta -ve özellikle dolu depoya sahip olduğumuz başlangıç kısmında- bu kadar iyi olmamızın nedeni budur."

"Bazıları bilinçli olarak agresif bir yaklaşım seçiyor ama bizim aracımız daha çok yönlü." dedi.