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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Verstappen: “Red Bull kaybettiği hızı yeniden buldu”

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Verstappen: “Red Bull kaybettiği hızı yeniden buldu”
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Kas 2019 17:52

Red Bull pilotu Max Verstappen, Austin sıralamalarında gösterdikleri performansın, kaybettikleri performansı yeniden bulduklarını gösterdiğini ve geçen seneye kıyasla büyük gelişme kaydettiklerini kanıtladığını söyledi.

Verstappen, dünkü sıralamalarda pole pozisyonunu kazanan Mercedes pilotu Valtteri Bottas’ın sadece 0.1 sn gerisinde 3. sırada kaldı.

Verstappen, Meksika’daki pole pozisyonunun ardından Amerika’da da güçlü olmayı başardı.

Red Bull’un geçen sene Austin’de sıralamalarda en iyi olan pilotu Daniel Ricciardo, pole pozisyonundan 1 sn’nin üstünde yavaş kalmıştı.

Verstappen, “Bu kadar yakın olmamız açısından bizim için çok olumlu bir sıralama seansıydı. Geçen seneye kıyasla gerçekten büyük bir adım attık ve son iki yarıştır daha rekabetçiyiz.”

“Kesinlikle gelişiyoruz ve öğrenmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda gelecek sene için hazırlanıyoruz. Kesinlikle doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum.”

“Çok memnunum. Sorunsuz bir hafta sonu geçiriyoruz. Ayarlar konusunda gerçekten bir sorun yaşamadım.” dedi.

Verstappen, bu seneki yaz arasına son 4 yarışta iki zafer, ilk pole pozisyonu gibi sonuçlarla en formda sürücü olarak girmişti ancak ikinci yarıda sadece bir defa podyuma çıkabildi.

Meksika’da pole pozisyonunu kazanan Red Bull sürücüsü, sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için 3 sıra cezası alıp 4. sıradan yarışa başlamış, yarışta da Mercedes pilotlarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle gerilemekten kurtulamamıştı.

Red Bull son senelerde Meksika’da güçlü olmayı başarıyordu ancak Verstappen, Austin’deki performansın gelişimi doğruladığını düşünüyor.

Verstappen, “Tabii ki Meksika çok iyiydi ancak orada zaten rekabetçi olmayı bekliyorduk.”

“Ancak önceki yarışlar pek istediğimiz gibi değildi. O yüzden performans artışı olup olmadığını anlamak için sıradaki yarışlarda nasıl olacağımızı görmek istedik.”

“Açıkçası bu hafta sonu genel olarak çok olumlu geçiyor, bu yüzden bundan mutlu olabiliriz.”

“Takım pes etmeyip iyi zorlamaya devam etti ve yaz tatilinden önceki performansı bulmaya çalıştı. Bu yüzden olumlu konuşuyorum.” dedi

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Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
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Editör Scott Mitchell

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