Verstappen: “İnsanları Red Bull'da kalmaya zorlayamayız”

Üç kez Dünya Şampiyonu Max Verstappen, son haftalarda yüksek profilli çalışanların takımdan ayrılması üzerine, Red Bull'un tüm kilit üyelerini bir arada tutmasının beklenemeyeceğini söyledi.

Efsane tasarımcı Adrian Newey'nin, mayıs ayında Aston Martin ile anlaşarak ayrıldığını duyurmasının ardından Red Bull'da sportif direktör Jonathan Wheatley, Sauber/Audi'ye giderken, strateji şefi Will Courtenay de gelecekte McLaren'a katılacak.

Bu isimlerin ayrılışı, Red Bull için çalkantılı geçen bir yılın ardından geldi. Yönetim kademesinde perde arkasında yaşanan gerginlikler ilk olarak Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde, takım patronu Christian Horner'ın görevi kötüye kullandığı iddiasıyla açılan ve daha sonra reddedilen bir soruşturmanın kamuoyuna yansımasıyla ortaya çıkmıştı.



Bundan önce Red Bull, şu anda şampiyonadaki en yakın rakibi McLaren'da etkili bir rol oynayan tasarımcı Rob Marshall'ı kaybetmişti.

O dönemde Verstappen, Red Bull'un iç kargaşası nedeniyle takımın başarı öyküsünün “temel direkleri” olarak adlandırdığı kişilerin ve özellikle de akıl hocası Helmut Marko’nun takımdan ayrılabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yaptığı açıklamada, “Ben de bu gidişatın bir parçasıyım. 2028'e kadar imza attım, bu yüzden bazı temel direklerin yerinde kalması çok önemli.” demişti.

Altı ay sonra Singapur'da Autosport'a konuşan Verstappen, bunun gerçekleşmediğini ve Red Bull'un artık giden çalışanlarının bıraktığı boşlukları doldurmak için içeriden terfi etmeyi tercih ettiğini söyledi.



Verstappen'in uzun süredir yarış mühendisi olan Gianpiero Lambiase, revize edilen yönetim yapısı kapsamında daha geniş sorumluluklar verilen üyelerden biri.

Ancak Verstappen, Red Bull'un dünya şampiyonu olan takımını bir arada tutmakta her zaman zorlanacağını ve rakiplerinin agresif bir şekilde kilit isimleri avlamaya çalıştığını kabul ediyor.

Verstappen, gülerek "Bunu pek de iyi başaramadık!" dedikten sonra daha net bir yanıt verdi.

Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hollandalı pilot, "Her zaman söylediğim gibi, herkesin kalmasını tercih ederdim ama sonuçta insanları durduramazsınız. Artık gerçekten burada olmak istemedikleri halde onları kalmaya zorlarsanız, hayal kırıklığına uğramışlarsa veya istediklerini tam olarak alamıyorlarsa, belki de başka bir yerde yeni bir mücadeleye atılmaları onlar için daha iyi olur."

“Ancak takımın tümü için her şey olduğu gibi kalsaydı daha iyi olurdu.”

“Başarılı takımlar her zaman böyle olmuştur, insanlar onları parçalara ayırmaya başlar. Bunu her spor dalında görebilirsiniz. Ve bazı insanlar diğer takımlardan o kadar büyük teklifler alıyor ki bu da bir rol oynuyor.” diye ekledi.

Bu yılın başlarında performans mühendisliği direktörü Ben Waterhouse ve aerodinamik direktörü Enrico Balbo gibi bazı kilit isimler sözleşmelerini uzattılar. Bu yüzden Verstappen, Red Bull'un Newey sonrası dönemde takımı ileriye taşıyacak doğru teknik liderliğe sahip olduğundan emin.

Teknik direktör Pierre Wache ile de güçlü bir ilişkisi olduğunu belirten Verstappen, "Pierre ile çok konuşuyorum."

“Fabrikaya gittiğimde her zaman onunla bir toplantı yapıyorum. O çok motive ve ben de işin içinde olmaktan keyif alıyorum. İşler oldukça iyi gidiyor, sadece sonuçlar şu anda istediğimiz gibi değil. Bunu takım olarak tersine çevirmek bizim elimizde.”

“İnsanların ne yaptıklarını bildiklerine inanıyorum, bunu zaten gösterdiler. Diğer takımlarda da çok iyi insanlar var ama şu anda sorunun bu olduğunu düşünmüyorum. Sadece yanlış bir yola saptık, bu yüzden sıfırlama düğmesine basmanın ve farklı bir yöne gitmenin zamanı geldi.”

“Günün sonunda farkı yaratan sadece iki ya da üç kişi değil. Bu kolektif bir şey. Herkes kendi rolünü iyi bir şekilde yerine getirmeli ve çalışmalı, en önemli şey bu.” dedi.