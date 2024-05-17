Verstappen: "Red Bull Imola'da hız açısından ciddi manada geride"
Max Verstappen, Cuma günü Imola'da aracının yol tutuşu konusunda sorun yaşadıktan sonra Red Bull'un "ciddi şekilde hızdan uzak" olduğunu söyledi.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Verstappen'in hayal kırıklığı, güncellenmiş Red Bull RB20'sinin Imola'nın oldukça teknik olan ikinci sektöründe kontrolünün zor olması nedeniyle çok açıktı.
İlk antrenmanı beşinci sırada tamamlayan üç kez dünya şampiyonu, ikinci antrenmanda Ferrari'nin lideri Charles Leclerc'in yarım saniyeden fazla gerisinde ancak 7. oldu. Takım arkadaşı Sergio Perez ise onda bir gerisinde sekizinci sırada yer aldı.
Verstappen, RB20'nin inatçı davranışları ve öngörülemeyen dengesinden duyduğu hayal kırıklığını sık sık takım telsizinden dile getirdi. Seansın ardından konuşan Verstappen, tamamen yeni bir ön kanat, revize edilmiş bir zemin ve arka gövde ayarlarını içeren yeni güncellemelerine rağmen Red Bull'un çok yavaş olmasından korktuğunu söyledi.
Verstappen, "Zor bir gündü. İyi bir denge yakalamak zordu ve araçta gerçekten rahat hissetmiyordum, çok fazla hareket ediyordum."
"Aracı kaybetmek çok kolay, bu yüzden bakmamız gereken birkaç şey var çünkü bugün kesinlikle.... Sadece kötüydük ve rahat değildik."
"Ayrıca uzun turlar da gerçekten kötüydü, bu yüzden yarın rekabetçi olmak istiyorsak kesinlikle geliştirmemiz gereken birkaç şey var."
"Bugün düzeltmemiz gereken hızın çok uzağındaydık." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Takımın Cumartesi günü durumu tersine çevirebileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda ise Verstappen şu yanıtı verdi: "Sanırım bugün yaşadığımızdan daha kötü olamaz, değil mi?"
"Yarın için daha iyi yapabileceğimiz birkaç şeye bakacağız. Ama evet, diğerleri biraz ileriye doğru adım atmış gibi görünüyor. Bizim açımızdan ise sadece kötü bir gündü."
Verstappen'in öfkesine, Tosa'dan önce Villeneuve şikanında kendisine engel olan Lewis Hamilton da katkı sağladı. Bu durum Verstappen'in Mercedes pilotunun yanına yanaşarak el kol hareketi yapmasına neden oldu.
Verstappen Hamilton'ın kendisini engellemesiyle ilgili olarak, "Bu ilk kez olmuyor. Elbette bu konuda her zaman sakin kalmaya çalışıyorsunuz. Ama evet, yine oldu."
"Ama öte yandan, bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü bugünkü konumuz bu değil." dedi.
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