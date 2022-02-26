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Verstappen, Red Bull ile yeni ve kazançlı bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor

Max Verstappen, Red Bull ile yeni bir anlaşma yapmak üzere olabilir.

Verstappen, Red Bull ile yeni ve kazançlı bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor
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Verstappen, 2022 sezonu öncesinde Red Bull ile yeni ve kazançlı bir anlaşma yapmak üzere görünüyor.

Verstappen'in mevcut anlaşması 2023'e kadar devam ediyor ancak Red Bull geçtiğimiz günlerde yeni bir anlaşma üzerinde görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Barselona'daki sezon öncesi testinde Red Bull'dan bir kaynak RacingNews365.com'a, görüşmelerin yapılacağını ancak bir zaman diliminin kesinleşmediğini doğruladı.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, geçtiğimiz ay takımın, Hollandalı'nın maaşıyla birlikte "sınıra zaten yakın" olduklarını söylemişti ancak takım yakın zamanda, Oracle ve Bybit ile multi-milyon dolarlık anlaşmalar imzaladı.

Verstappen'in şu anda sezon başına 25 milyon dolar civarında olduğuna inanılan maaşının, potansiyel primler ile birlikte 30 milyon dolara yükseleceği anlaşılıyor.

Bununla birlikte F1'in mevcut bütçe sınırlaması 145 milyon dolardan 140 milyon dolara düşürüldü ve bu sürücü maaşlarını kapsamıyor.

Verstappen'in şampiyonluğu almasının ve yaptığı bir açıklamada "hayatı boyunca" Red Bull'da kalmak istediğini söylemesinin ardından, yeni bir anlaşmanın bir formalite olacağı düşünülüyor.

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