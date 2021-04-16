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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Verstappen sorunlardan memnun olmasa da "pozitif" kalıyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker

Max Verstappen, Red Bull'un, Imola'daki şaft sorunu nedeniyle erken noktaladığı antrenman turlarının ardından durumun ideal olmadığını, fakat yine de pozitif kaldığını belirtti.

Verstappen sorunlardan memnun olmasa da "pozitif" kalıyor

Verstappen, Emilia Romagna Grand Prix hafta sonuna herkesin favorisi olarak başlamıştı.

Ancak ilk antrenman seansında iki Mercedes sürücüsünü de yakından takip eden Verstappen, ikinci seansın başında güç kaybı nedeniyle aracını pit çıkışında kenara çekmek zorunda kaldı.

Bu yüzden günü erken bitirmek zorunda kalan Verstappen, ikinci antrenman seansını 14. olarak tamamlamış oldu. Bu da, Red Bull’un, ikinci seansın ilerleyen vakitlerinde bazı uzun sürüşler yapamamasına yol açtı.

Verstappen’in geçen yıl Monza, Mugello ve Imola’da yaşadığı zorluklara bir bir başka İtalya yarışı daha eklenmiş oldu.

Verstappen konu hakkında, ‘’İtalya’yı severim, yemekleri güzel. Burada olmaktan keyif alıyorum. Sadece sürüş açısından çok şanslı olamadım.’’

‘’Bir şaft sorunu yaşadım, bu yüzden de aracı durdurmak zorundaydım.’’ dedi

Red Bull’un, Mercedes’le olan mücadelesinde ne kadar geriye düştüğü sorulan Hollandalı pilot, ‘’Biraz. Ancak, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, iyi durumda olacağız.’’ yanıtını verdi.

Red Bull, Verstappen’in aracı garaja getirebilmesini umuyordu ve bu sayede Hollandalı pilotun ikinci antrenman seansında tekrar piste çıkma ihtimali olacak.

Ancak, araç görevliler tarafından bir kamyona yerleştirilip, Imola’nın çevresindeki yan yollar sayesinde pite geri getirildi. Bu da vakit kaybı anlamına geliyordu.

Red Bull Racing’in takım patronu Christian Horner konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Şaft çalışmamaya başladı ve buna tam olarak neyin sebep olduğunu hâlâ bulamadık.’’

‘’Ne yazık ki, görevliler aracı kamyona koyduktan sonra, araç pite getirmeden önce Imola'nın çevresinde dolandılar. Bu yüzden, aracı hazırlamak için yeterli zamanı bulamadık.’’

Verstappen, Mercedes’in hızlarını Bahreyn’e kıyasla artırmasının ‘’bir sürpriz olmadığını’’ ancak Red Bull RB16B’sinde büyük bir sorun hissetmediğini söyledi.

‘’Tabii ki ikinci seansta nasıl olabileceğimizi söylemek zor, ancak bu bir sürpriz değildi.’’

‘’Bu yüzden yarın denge konusunda neleri daha iyi yapabileceğimize bakacağız. Ancak tabii ki, öncelikle hiçbir şeyin kırılmadığından emin olmalıyız.’’

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Pilotlar Max Verstappen
Editör Luke Smith

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