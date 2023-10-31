Verstappen: "Red Bull için inanması zor bir sezon oluyor"
Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yılki 16. galibiyetinin ardından takımın bu yılki performansını övdü.
Red Bull, şimdiye kadarki 19 yarışın 18'ini kazanırken, bunların 16'sında Max Verstappen'in imzası vardı.
Hollandalı pilot, bir sezonda en çok zafer alma rekorunu eline geçirdi ve kalan yarışlarda daha da fazla zafer alabilir.
Meksika'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Verstappen, "İnanılmaz bir sezon oldu. Çoğu yerde bu aracı sürmek inanılmazdı."
"Bu sonucu sadece takım olarak iyi çalıştığınızda ve tüm sezon çok fazla hata yapmadığınızda elde edebiliyorsunuz."
"Elbette bu başarıdan ötürü çok gururluyum çünkü geçen yıl 15. sırayı kazandıktan sonra 'eğer böyle bir şeyi tekrarlayabilirsem çok mutlu olacağım' demiştim."
"Şimdi 16. zaferi aldık. Yani takımdaki herkesin performansından çok mutluyum."
"Tüm yıl boyunca çok fazla hata yapmadık." dedi.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2. pozisyon, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Richard Wolverson, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3. pozisyon, podyumda
Sonrasında Verstappen, Sergio Perez'in Meksika'daki ilk tur hamlesini yorumladı.
"Onu anlıyorum. Bu onun kendi ülkesinde düzenlenen bir yarıştı. Podyumda olmak istiyordu, dışarıdan öne geçmeye çalışmasını anlıyorum."
"Görüntülere baktığımda, biraz daha fazla boşluk bırakabilirdi ama işe yarasaydı harika olacaktı."
"Bence bu daha çok podyumda olmak istemenin verdiği heyecanla alakalıydı. Bu sefer ne yazık ki işe yaramadı."
Son Haberler
Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış
Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış
Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor
Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor
Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü
Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü
Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir
Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar