Verstappen: "Red Bull için inanması zor bir sezon oluyor"

Red Bull, şimdiye kadarki 19 yarışın 18'ini kazanırken, bunların 16'sında Max Verstappen'in imzası vardı.

Hollandalı pilot, bir sezonda en çok zafer alma rekorunu eline geçirdi ve kalan yarışlarda daha da fazla zafer alabilir.

Meksika'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Verstappen, "İnanılmaz bir sezon oldu. Çoğu yerde bu aracı sürmek inanılmazdı."

"Bu sonucu sadece takım olarak iyi çalıştığınızda ve tüm sezon çok fazla hata yapmadığınızda elde edebiliyorsunuz."

"Elbette bu başarıdan ötürü çok gururluyum çünkü geçen yıl 15. sırayı kazandıktan sonra 'eğer böyle bir şeyi tekrarlayabilirsem çok mutlu olacağım' demiştim."

"Şimdi 16. zaferi aldık. Yani takımdaki herkesin performansından çok mutluyum."

"Tüm yıl boyunca çok fazla hata yapmadık." dedi.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2. pozisyon, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Richard Wolverson, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3. pozisyon, podyumda

Sonrasında Verstappen, Sergio Perez'in Meksika'daki ilk tur hamlesini yorumladı.

"Onu anlıyorum. Bu onun kendi ülkesinde düzenlenen bir yarıştı. Podyumda olmak istiyordu, dışarıdan öne geçmeye çalışmasını anlıyorum."

"Görüntülere baktığımda, biraz daha fazla boşluk bırakabilirdi ama işe yarasaydı harika olacaktı."

"Bence bu daha çok podyumda olmak istemenin verdiği heyecanla alakalıydı. Bu sefer ne yazık ki işe yaramadı."