Verstappen: "Red Bull her yerde hızlı!"

Hollandalı sürücü, Barcelona'daki açılış gününü dördüncü sırada tamamlarken, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'dan 0.5 saniye daha yavaştı.

Kendisine araç hakkındaki ilk izlenimleri sorulduğunda, "Aracımız her yerde hızlı ve bu iyi bir şey. Ayrıca aracın verdiği güvenilirlik hissi de oldukça gelişmiş durumda, bu çok pozitif hissettiriyor."

"Bence güzel bir gün geçirdik, aracımız motor ile harika bir uyum içerisinde çalışıyor, bizim de görmek istediğimiz şey tam olarak buydu. Bizim için en önemli olan şey bu uyum. Gerçekten mutluyum. Aracı öğrenmek, yeni şeyler deneyerek aracın bunlara nasıl tepki verdiğini gözlemlemek ve neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz." yanıtını verdi..

Her ne kadar Mercedes açık ara önde olsa da Verstappen, takımının kendisine odaklandığını ve gün içerisinde fazla veri okuması yapmadığını söyledi.

Hollandalı sürücü, "Şu an ilgilendiğimiz şey bu değil. Şu noktada kendimize odaklanmalı ve neleri geliştirebileceğimize bakmalıyız. Bugün yaptığımız şey pistte tur atmak ve farklı şeyleri test etmekti." dedi.

Bugün, Verstappen'in yaşadığı tek sorun, son şikanda iki kez spin atmak oldu ve bunların her ikisinde de bariyere çarpmadan piste dönmeyi başardı.

Genç sürücü bu durumla ilgili şunları söyledi: "Çakıllara çıktım, bence spin atmama sebep olan şey buydu. Bir kere de, ikinci virajda aracın kontrolünü kaybettim. Aracın limitlerini bulmaya çalışırken böyle şeylerin olması gayet normal. Şanslıyız ki hasar almadan günü tamamladık. Bence önemli olan şey de bu."