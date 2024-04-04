Verstappen: "Red Bull fren sorununun sebebini buldu; endişeli değilim"

Tıpkı bir yıl önce olduğu gibi Max Verstappen, Suzuka'ya bir önceki yarışta iyi bir sonuç alamadan geliyor.

Hollandalı pilot 2023 Singapur GP'deki kötü hafta sonunun ardından Japonya'da harika performans sergilemiş ve zafere ulaşmıştı.

Şimdi ise Melbourne'de yarış dışı kalmasının ardından buraya geliyor.

Verstappen bugün verdiği demeçte şöyle dedi: "Her yıl farklıdır. Geçen yıl Singapur'da zor bir hafta sonu geçirdik."

"Melbourne'e bakarsanız, performans açısından çok hızlıydık. Sadece yarışı bitiremedik."

"Cumartesi günü soruna dair bazı işaretler gördük. Bazı şeyler olması gerektiği gibi görünmüyordu. Şu anki bilgilerimizle bunun kaliperden kaynaklandığı sonucuna varıyoruz."

Verstappen basın toplantısı sırasında bunun kaliperle ilgili bir sorundan mı yoksa bir hatadan mı kaynaklandığı sorusuna yanıt vermekten kaçındı ve "Gerçek bir sorun değildi fakat düzeltmemiz gerekiyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Aracın kendisinde herhangi bir problem bulamadık. Elbette yarış dışı kalmak hiç hoş bir şey değil ama teknik tarafta hata olmaması başlı başına olumlu bir şey. Aksi takdirde daha da can sıkıcı olabilirdi."

"Bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak için prosedürler açıkça değiştiriliyor. Dolayısıyla bu hafta sonu için hiçbir endişem yok."

Helmut Marko'nun, "Max, Japonya'da oyunun kralının kim olduğunu gösterecek" yorumuna gülen Verstappen şöyle evam etti: "Bununla çok fazla ilgilenmiyorum. Ben sadece araca binerim ve eğer iyiyse, limitlere ulaşmaya çalışırım."

"Yarın bunu mümkün olduğunca iyi yapmaya çalışacağız, adım adım ilerleyeceğiz böylece araçtan her şeyi alabileceğiz."

Bu hafta sonunun yağmurlu geçme ihtimali var.

Bu konuda Hollandalı pilot, "2022 yağmur altında gayet iyi geçti, ancak bu 1.5 yıl önceydi."

"Buraya her geri döndüğünüzde farklı bir şey oluyor ve belli ki herkes aracını da geliştiriyor."

"Burası takvimdeki en sevdiğim pistlerden biri. Bu pisti simülatörde çok kullandım ama gerçek hayatta biraz daha etkileyici."

"Aracımız yüksek hızlı virajlara daha uygun ve umarım bu hafta sonu yine hızımızı gösterebiliriz."