Formula 1

Verstappen: "Red Bull-Ford projesinden çok memnunum"

Max Verstappen, Red Bull Powertrains-Ford projesinin başlangıcından ve takımın şu ana kadarki performansından 'çok memnun' olduklarını söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 09:00

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Honda'nın Formula 1'den çekilme kararı almasının ardından Red Bull'un araçlarına güç ünitesi sağlayacak yeni bir seçeneğe ihtiyacı vardı. Takım, bunun üzerine kendi güç ünitesi departmanını kurdu ve projeyi yürütmek için Ford ile iş birliği yaptı.

Bu girişim, daha ilk sezonunda yarış kazandıran bir projeye dönüştü. Verstappen, Malezya'da düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini baskın bir performansla kazanırken Singapur'da da bir başka ikna edici galibiyete imza attı.

2025 Britanya Grand Prix'sinin ardından, yaklaşık 20 yıl görev yaptığı Red Bull'dan ayrılan Christian Horner, The Guardian'a verdiği röportajda Malezya'daki galibiyetin ardından Verstappen ve takımdaki bazı isimlerle iletişime geçtiğini açıkladı.

Horner, Red Bull Powertrains motorunun ilk zaferine bizzat tanıklık etme fırsatı bulamadığı için kendisini 'incinmiş ve hakkı elinden alınmış' hissettiğini söyledi.

Verstappen'e, Singapur'daki bir sonraki galibiyetinden önce Red Bull-Ford güç ünitesinin beklentilerini aşıp aşmadığı soruldu.

"Her zaman oldukça tarafsız kaldım. Ne aşırı iyimser olmaya çalıştım ne de olumsuz düşündüm çünkü ne olacağını önceden bilemezsiniz."

The Red Bull logo

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Elbette işe alınan insanların iyi bir iş çıkaracağına güveniyorsunuz. Ancak ben bunun üzerinde gereğinden fazla düşünmeye de çalışmadım. Sadece, 'Bekleyip göreceğim. Araç hazır olduğunda ve motor çalışmaya hazır hale geldiğinde ne olacağını göreceğiz.' dedim."

"Elbette, şu ana kadarki başlangıcımızdan çok memnunuz. Padokta başka yerlerde yaşananları gördüğümüzde işlerin çok daha kötü gidebileceğini de biliyoruz."

"Bu nedenle gururluyuz. Ancak aynı zamanda çok çalışmaya devam ediyoruz çünkü daha iyi olmak istediğimiz birçok alan olduğunu biliyoruz. Takım olarak benimsediğimiz yaklaşım da bu."

Dört kez dünya şampiyonu olan Verstappen, kısa süre önce Red Bull ile olan sözleşmesini 2030 sezonunun sonuna kadar uzattı ve başka takıma geçebileceği yönündeki iddialara son verdi.

Verstappen'e, Bakü'de getirilen güncellemenin sağlayacağı gelişimi önceden bilmesinin Milton Keynes merkezli takımda kalma kararında etkili olup olmadığı soruldu.

Hollandalı sürücü, "Hayır, pek sayılmaz."

Red Bull Powertrains HQ

Fotoğraf: Jon Noble

"Daha çok geleceği ve takımın ilerlemek için ortaya koyduğu fikirleri konuşuyorduk. Bunlar hoşuma gitti."

"Aslında beni ikna etmeleri ya da bunun için özel bir çaba göstermeleri de gerekmiyordu. Takımla yaptığınız genel konuşmalardan biriydi. Takımla çalışmak gerçekten keyifli oldu."

“Elbette kaydettiğimiz ilerleme de güzel bir bonus çünkü ön sıralarda mücadele etmek çok daha tatmin edici. Ancak bence aracımızda değişen en önemli şey, artık çok daha öngörülebilir ve dengeli olması. Sezonun başında viraja girerken birçok kez ne olacağını bilmiyordum ya da araç beklenmedik tepkiler veriyordu."

“Bu yüzden aracı hiçbir zaman gerçekten sınırına kadar kullanamıyordunuz. Çünkü sınırın nerede olduğunu bilmiyordunuz veya bir anda bu sınır değişiyordu. Son birkaç yarış hafta sonunda bu durum çok daha iyi hale geldi."

"Artık sınırın nerede olduğunu daha iyi biliyoruz."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Wolff'ten kayırma iddialarına tepki: "Bunları söyleyenler 'deli'"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Wolff'ten kayırma iddialarına tepki: "Bunları söyleyenler 'deli'"



Formula 1



Formula 1 1 s



Wolff'ten kayırma iddialarına tepki: "Bunları söyleyenler 'deli'"





Cadillac, 2027 WEC kadrosunu açıkladı: Taylor ve Da Costa takıma katıldı



WEC



WEC 16 s



Cadillac, 2027 WEC kadrosunu açıkladı: Taylor ve Da Costa takıma katıldı





Fittipaldi: "Ferrari, 2027'de şampiyonluğu kazanabilir"



Formula 1



Formula 1 18 s



Fittipaldi: "Ferrari, 2027'de şampiyonluğu kazanabilir"

Son Haberler





Verstappen: "Red Bull-Ford projesinden çok memnunum"



Formula 1



F1 Formula 1 1 dk



Verstappen: "Red Bull-Ford projesinden çok memnunum"





Pavesio: "Dönüşüm sürecinde kemik izleyicileri kaybetmememiz gerekiyor"



MotoGP



MGP MotoGP



Endonezya GP



41 dk



Pavesio: "Dönüşüm sürecinde kemik izleyicileri kaybetmememiz gerekiyor"





Wolff'ten kayırma iddialarına tepki: "Bunları söyleyenler 'deli'"



Formula 1



F1 Formula 1 1 s



Wolff'ten kayırma iddialarına tepki: "Bunları söyleyenler 'deli'"





GT World Challenge sıralama: Verstappen 15. sırada, Rossi’nin turu iptal edildi!



GT



GT GT 13 s



GT World Challenge sıralama: Verstappen 15. sırada, Rossi’nin turu iptal edildi!

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol