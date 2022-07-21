Verstappen: "Red Bull, Ferrari ile mücadelede kovalayan taraf"

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Verstappen, bu hafta sonu Paul Ricard'da gerçekleştirilecek Fransa Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in 38 puan önünde geldi.

Şimdiye kadar altı yarış kazanmayı başaran Hollandalı pilot, son iki yarışta Ferrari'nin elde ettiği zaferlerle, puan farkının kapanmasına engel olamadı.

Güç düzeni bu yıl yarıştan yarışa değişkenlik gösterirken, Verstappen Red Bull'un hiçbir zaman baskın bir hafta sonu geçirmediğini ve Ferrari ile mücadelede geride yer aldığını söyledi.

Verstappen, ”Genel manada yılın başında Ferrari'yi kovalamaya ve onları yenmeye çalışıyormuşuz gibi hissettim."

“Sonra birkaç yarışta finiş göremediler hem bundan hem de stratejik kararlardan faydalandık."

“Bu yüzden kişisel hislerime dayanarak hâlâ biraz arayı kapatmaya çalışıyormuşuz gibi hissediyorum." dedi.

Ferrari'nin en hızlı araca sahip olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda Verstappen şöyle cevap verdi: "Tabii ki biraz pistlere bağlı fakat genel olarak, bizden daha baskın hafta sonları geçirdiklerini hissediyorum.”

Podium: Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Laurent Mekies, Scuderia Ferrari Sporting Director, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Alessio Morgese

Verstappen ayrıca, şampiyonluk savaşında durumun çabucak değişebileceğini ve bunu ilk 11 yarışta fazlasıyla gördüklerini dile getirdi.

Verstappen, ”Melbourne'den sonra eğer şans bizden yana olursa, belki bir ihtimal sezon sonuna doğru savaşa dönebileceğimizi düşündüm."

"Sonrasında durum hızlı bir şekilde tersine döndü. Bu işlerin bir anda tersine dönebileceğini gösteriyor. Yani hata yapamayız." dedi.

Verstappen ayrıca Red Bull RB18 aracının çok ağır olduğunu ve bunun Ferrari'ye kıyasla kendilerine epey zamana neden olduğunu söyledi.

Verstappen, ”Araca güncellemeler getirmemiz, sürekli çalışmamız gerekiyor, ki tüm bunların bir garantisi de yok."

"İnsanlar Red Bull'un geçmişte gerçekten iyi işler yaptığını ve iyi güncellemeler getirip, ilerleme kaydettiğini söylüyor. Fakat bu yıl bunu tekrar göstermeliyiz çünkü her yıl böyle düşünmeye başlarsan geride kalırsın çünkü çok iyi olduğunu düşünürsün."

“Her zaman bu anlamda iyi olduğumuzu göstermeliyiz ve yapmaya çalıştığımız şey bu.” dedi.

Verstappen, Avusturya'da büyük oranda lastik aşınmasından etkilense de, tek sorunlarının bu olmadığını belirtiyor.

Verstappen, ”Araç ayarı anlamında sorunlarımız oldu fakat genel paket anlamında da Avusturya'da doğru noktada değildik. Umarım öğrendiklerimiz sayesinde genel anlamda daha rekabetçi olabiliriz." dedi.