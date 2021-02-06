Verstappen, Red Bull fabrikasına bu ay gelecek

2021 sezonu öncesinde gerçekleştirilecek kış testlerine yaklaşık 1.5 aylık bir süre kaldı ve sürücüler artık takım fabrikalarına giderek yeni araç üzerinde çalışmaya başlıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Daniel Ricciardo tatilini tamamlamış ve yeni ekibi McLaren'la çalışmak adına Woking fabrikasına gitmişti. Ricciardo önce koltuk ayarı yaptırdı ve sonra simülatöre geçti.

Red Bull tarafında ise durum biraz daha farklı görünüyor.

Milton Keynes merkezli ekibin son teknoloji bir simülatörü var ve bu simülatör o kadar gerçekçi ve çok yönlü ki, yeni sezonda kullanılacak araç monte edilmeden çok önce bile test edilebiliyor.

Sergio Perez, geçtiğimiz ay Red Bull fabrikasına giderek yeni takımıyla ilk çalışmasını yapmıştı. Sonrasında Red Bull ile yaptığı röportajda yeni aracı simülatörde sürdüğünü ve yeni aracın şimdiye kadar sürdüklerinden çok daha farklı olduğunu söylemişti.

RacingNews365'in haberine göre takım arkadaşı Verstappen de uzun bir süredir fabrikaya gitmemesine rağmen zaten yeni aracı simülatörde test etti.

Ancak bunu geçen yılın sonunda, yani yeni aracın gelişiminin erken bir noktasında yaptı.

Habere göre bu yıl henüz COVID-19 ve karantina süreci nedeniyle takım fabrikasına gitmeyen Verstappen, Şubat ayı içerisinde fabrikaya giderek çalışmalara yerinde devam edecek.

Verstappen'in takımla Zoom üzerinden düzenli olarak teknik toplantılar yaptığı tahmin ediliyor.