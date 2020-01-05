Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Red Bull, F1 şampiyonluğu için temel hazırladı"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Red Bull, F1 şampiyonluğu için temel hazırladı"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Scott Mitchell
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Oca 2020 14:07

Red Bull Formula 1 pilotu Max Verstappen, yeterince iyi bir gelişim kaydetmeleri halinde hem kendisinin hem de takımının şampiyonluk mücadelesi vermeye hazır olduğunu söyledi.

Red Bull'dan şampiyonluk için yarışabileceği bir paket alamayan Max Verstappen, buna rağmen son yıllarda gridin en iyi performans gösteren sürücülerinden biriydi ve takım patronlarının en iyileri seçtiği oylamalarda her zaman Lewis Hamilton'ın ardından ikinci sırada yer alıyordu.

Red Bull'un Renault'dan Honda motoruna geçmesinin ardından kariyerinde ilk kez şampiyona üçüncüsü olan Hollandalı pilot, Hamilton'ın 135 puan gerisinde kalmasına rağmen şampiyonluk için hazır olduklarını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi verebilecek temele sahip olup olmadığı sorusuna, "Sanırım öyle. Bence doğru yöndeyiz ve bu konuda herhangi bir soru işareti yok."

"Şimdi her şey gelecek yıl için ne kadar gelişim kaydedebileceğimizle ilgili olacak. Bunu aşağı yukarı biliyorum ve umarım bu yeterli olur."

"Gelecek yılki kurallarda zaten büyük bir değişiklik yok. Bu yüzden şu an sahip olduklarımızın üstüne ekleyebiliriz. Honda ile ikinci yılımıza girmenin de bize yardımcı olacağını düşünüyorum."

"Motorun performansını büyük oranda arttırdık ve bence nerede gelişmemiz gerektiğini biliyoruz ve aracı zaten geliştirdik." yanıtını verdi.

2020'nin sonunda serbest kalacak olan Verstappen, takımın en başından itibaren güçlü olması gerektiğini söyledi.

"Şampiyonluk için savaşmak istiyorsak, en başından itibaren mücadelede olmamız gerekiyor."

Bununla birlikte 2019'un hem kendisi hem de takımı için olumlu geçtiğini düşünüyor.

"İstikrarım genel olarak iyiydi ve bence bir takım olarak da iyi bir iş yaptık. Çoğu zaman en iyisini aldık. Yapabileceğimiz tek şey de buydu."

"Özellikle başlangıçta, galibiyet için savaşamadığımız zaman öyleydik. Yine de Ferrari sürücülerini geçtik. Daha yavaş olduğumuzda daha iyi strateji uygulamak gibi şeyler yaptık."

"Eğer bunu devam ettirebilirsek, gelecek yıl güçlü bir sezon geçirebiliriz."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Erik Junius

Sonraki haber
Alfa Romeo, kırmızı-beyaz renkle devam edecek

Önceki haber

Alfa Romeo, kırmızı-beyaz renkle devam edecek

Sonraki haber

Brundle: "Williams'ın Seidl gibi birine ihtiyacı var"

Brundle: "Williams'ın Seidl gibi birine ihtiyacı var"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Lewis Hamilton neden F1 dominasyonu için Pastor Maldonado’ya teşekkür etmeli?

2
Formula 1

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

3s
3
Formula E

DS Techeetah, sosyal medyadaki mesajı yüzünden çalışanını görevden aldı

52dk
4
Formula 1

Verstappen: "Red Bull, F1 şampiyonluğu için temel hazırladı"

1s
5
Formula 1

Wolff: "Mercedes henüz 2020 sonrası için kararını vermedi"

Son Videolar

Ferrari önce battı, sonra çıktı - F1 2019 Teknik Analiz #3 05:17
Formula 1
2s

Ferrari önce battı, sonra çıktı - F1 2019 Teknik Analiz #3

Renault 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #2 03:05
Formula 1
2s

Renault 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #2

Alonso: “Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok” - 4 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 05:52
Formula 1

Alonso: “Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok” - 4 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Michael Schumacher 51 yaşında! - 3 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 04:50
Formula 1

Michael Schumacher 51 yaşında! - 3 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi - 2 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:02
Formula 1

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi - 2 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Brundle: "Williams'ın Seidl gibi birine ihtiyacı var"
F1

Brundle: "Williams'ın Seidl gibi birine ihtiyacı var"

Verstappen: "Red Bull, F1 şampiyonluğu için temel hazırladı"
F1

Verstappen: "Red Bull, F1 şampiyonluğu için temel hazırladı"

Alfa Romeo, kırmızı-beyaz renkle devam edecek
F1

Alfa Romeo, kırmızı-beyaz renkle devam edecek

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
F1

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Wolff: "Mercedes henüz 2020 sonrası için kararını vermedi"
F1

Wolff: "Mercedes henüz 2020 sonrası için kararını vermedi"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.