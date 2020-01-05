Verstappen: "Red Bull, F1 şampiyonluğu için temel hazırladı"

Red Bull'dan şampiyonluk için yarışabileceği bir paket alamayan Max Verstappen, buna rağmen son yıllarda gridin en iyi performans gösteren sürücülerinden biriydi ve takım patronlarının en iyileri seçtiği oylamalarda her zaman Lewis Hamilton'ın ardından ikinci sırada yer alıyordu.

Red Bull'un Renault'dan Honda motoruna geçmesinin ardından kariyerinde ilk kez şampiyona üçüncüsü olan Hollandalı pilot, Hamilton'ın 135 puan gerisinde kalmasına rağmen şampiyonluk için hazır olduklarını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi verebilecek temele sahip olup olmadığı sorusuna, "Sanırım öyle. Bence doğru yöndeyiz ve bu konuda herhangi bir soru işareti yok."

"Şimdi her şey gelecek yıl için ne kadar gelişim kaydedebileceğimizle ilgili olacak. Bunu aşağı yukarı biliyorum ve umarım bu yeterli olur."

"Gelecek yılki kurallarda zaten büyük bir değişiklik yok. Bu yüzden şu an sahip olduklarımızın üstüne ekleyebiliriz. Honda ile ikinci yılımıza girmenin de bize yardımcı olacağını düşünüyorum."

"Motorun performansını büyük oranda arttırdık ve bence nerede gelişmemiz gerektiğini biliyoruz ve aracı zaten geliştirdik." yanıtını verdi.

2020'nin sonunda serbest kalacak olan Verstappen, takımın en başından itibaren güçlü olması gerektiğini söyledi.

"Şampiyonluk için savaşmak istiyorsak, en başından itibaren mücadelede olmamız gerekiyor."

Bununla birlikte 2019'un hem kendisi hem de takımı için olumlu geçtiğini düşünüyor.

"İstikrarım genel olarak iyiydi ve bence bir takım olarak da iyi bir iş yaptık. Çoğu zaman en iyisini aldık. Yapabileceğimiz tek şey de buydu."

"Özellikle başlangıçta, galibiyet için savaşamadığımız zaman öyleydik. Yine de Ferrari sürücülerini geçtik. Daha yavaş olduğumuzda daha iyi strateji uygulamak gibi şeyler yaptık."

"Eğer bunu devam ettirebilirsek, gelecek yıl güçlü bir sezon geçirebiliriz."