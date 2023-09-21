Verstappen: "Red Bull dominasyonunu takdir etmeyenler gerçek bir taraftar değil"
Max Verstappen'e göre bu sezon epey üstün performans sergileyen Red Bull'un bu dominasyonu kimseyi sıkmamakta.
Tarihin en iyi sezon açılışını yapan ve ilk 14 yarışın tamamını kazanmayı başaran Red Bull'un mükemmel serisi Singapur itibariyle son buldu.
Hafta sonu boyunca özellikle lastikleri ısıtmakta zorlanan takım, iki pilotla da Q3 göremediği hafta sonunu Verstappen ile beşinci, Sergio Perez ile sekizinci sırada kapattı.
Bu sonuç, Verstappen'in 10 yarışlık galibiyet serisinin yanı sıra bu sezon tüm yarışlarda podyuma çıkma serisinin de sonu demekti.
Her şeye rağmen rakiplerini tebrik eden Verstappen, daha iyi bir iş yapanın galip geldiğini ve işlerin böyle yürüdüğünü söyledi.
Singapur'da olup bitenlerle ilgili konuşan Verstappen, "Dürüst olmak gerekirse, bununla hiç ilgilenmiyorum... çok açık bir şekilde yenildik."
"F1 için neyin iyi olduğunu düşünmüyorum, aynı şekilde Red Bull dominasyonunun sıkıcı olduğunu da düşünmüyorum. Sadece sezon boyunca herkesten daha iyiydik."
"Eğer ki performansımızı takdir etmiyorsanız, gerçek bir taraftar değilsiniz demektir. Bu sporda işler böyle yürüyor."
"Dolayısıyla yarış boyunca çok rahattım. Yeterince iyi performans gösteremedik, diğerleri bizden daha iyi bir iş çıkardılar ve kazanmayı hak ettiler."
"Ancak kazanmalarının tek sebebi bizim kazanmamızın sıkıcılığı olmamalı." dedi.
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