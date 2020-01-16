Verstappen: "Red Bull, baskın olduğu yıllara dönmek istiyor"

Red Bull, 2010-2013 yılları arasında arka arkaya dört takımlar şampiyonluğu kazanırken, Sebastian Vettel de takımla beraber dört pilotlar şampiyonluğu elde etmişti. Vettel ve Red Bull, bu süreçte pek çok rekor da kırdılar.

Bununla birlikte, hibrit dönemin başladığı 2014 yılından bu yana hiçbir şampiyonluk kazanamadıkları gibi, şampiyonluk mücadelesi de veremediler.

Bu duruma rağmen 2016 yılında takıma katılan ve bu dört yıllık süreçte sekiz zafer elde eden Max Verstappen, takımıyla 2023 sonuna kadar yeni bir anlaşma imzaladı.

Yeni Red Bull anlaşması öncesi Motorsport.com'a konuşan Verstappen, "Takımda olmak çok güzel. Takım gerçekten eğlenceli ve çok zevkli. Bence bu, takım için çok önemli."

"Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Hepimiz kazanmak istiyoruz ve takımda kazanma mentalitesi var."

"Pistteki ve fabrikadaki herkes Red Bull'un, baskın olduğu günlere geri dönebileceğini göstermek adına motive olmuş durumdalar. Sadece denemek ve tekrar başlatmak istiyoruz."

Bunun, Mercedes'in Lewis Hamilton etrafında kurduğu şeyle benzer olup olmadığı sorusuna, Verstappen şöyle yanıt verdi: "Evet. Hepimiz aynı hedef üzerinde çalışıyoruz. Yarışları kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz."

Verstappen, Red Bull'daki ilk yılından beri yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile çalıştı ve genç sürücü bu ortaklığın "son derece iyi çalıştığını" düşünüyor.

"Sanırım ikimiz de çok basit ve dürüstüz. Eğer kötü bir iş yaptıysak birbirimize söyleyebiliriz. Bunu seviyorum."

"O da çok fazla konuşmayan bir adam. Sadece konuşmak için konuşan ve bana daha fazla mesaj vermeye çalışanları sevmiyorum. Çünkü benim için işe yarayan bir şey değil. O da tamamen aynı şeyi düşünüyor."

"Kısa ve hızlı bir iletişim benim için en iyisi ve yıllar geçtikçe birbirinizi daha iyi tanıyorsunuz. Birbirinizle çok fazla vakit geçiriyorsunuz. Sanırım bazen bir şey söylemeden ne söyleyeceğimi tahmin edebiliyor."