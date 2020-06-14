Verstappen: "Red Bull, bana Vettel'in geleceği yönünde bir şey söylemedi"

2010-13 arası Red Bull'la arka arkaya dört dünya şampiyonluğu elde eden Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılacak ve Red Bull'a dönebileceği konuşuluyor.

Red Bull bu iddiaları zaten yalanladı ve tamamen Max Verstappen'e odaklanacaklarını doğruladılar.

Max Verstappen de Avusturyalı ekibin kendisiyle bu konuda hiçbir şey konuşmadığını belirtti.

Hollandalı pilot, Sky Deutschland'a verdiği demeçte, "Vettel'in Ferrari'de en azından bir ya da iki yıl daha kalacağını düşündüm, ama bu yönde karar verdiler."

"Carlos için harika bir fırsat olacak. Seb'in neler yapacağını da göreceğiz."

"Red Bull'a dönecek mi? Bilemiyorum. Bu konuyla ilgili kararı vermesi gereken ben değilim. Karar Christian Horner ve Helmut Marko tarafından veriliyor."

"Ama en azından dönüşü hakkında [bana] herhangi bir şeyden bahsedilmedi." dedi.