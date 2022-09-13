Verstappen: "Red Bull artık tüm pistlerde güçlü"

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Max Verstappen, Monza'daki lanetine bu yıl son verdi ve pazar günkü yarışı kazanarak, kariyerinin ilk İtalya GP zaferini tattı.

Sözlerine bu zaferi yorumlayarak başlayan genç sürücü, şöyle dedi: "Monza'da podyuma çıkmak harikaydı, podyumun manzarası inanılmaz. Sezonun en iyi podyumlarından biri! Çok fazla destek görmesem de problem değil."

"Pazar günü hava sıcak olduğu için lastikleri daha fazla düşünmem gerekiyordu. Neyse ki iyi turlar atarak DRS trenine yakalanmadan önce birkaç aracın önüne geçtim. Bundan sonra, her iki lastik seti de mükemmel çalıştı."

"Üst üste beş yarış kazandık ve bunun harika bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Bu sezon bizim için inanılmaz iyi geçiyor. Başarımızın tadını çıkarıyoruz ve bunu sürdürmek istiyoruz."

"Daha önce farklı pistlerde sorunlarımız vardı ama şimdi her şey yolunda. Aracımız neredeyse tüm pistlerde rekabetçi ve bundan dolayı çok mutluyum."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yarışın tekrar başlamamasıyla ilgili Verstappen, "Anladığım kadarıyla Daniel'in aracı vitese takılı kaldı. Sonunda bir vinç beklemek zorunda kaldılar. Bu olduğunda da görevlilerin yeterli zamanı yoktu.

"Herkes yarışı yeşil bayrak altında bitirmek ister ve bu sefer yarış erken bitti. Ancak yarış yeniden başlayacak diye endişeli değildim çünkü yeni lastik setim vardı." dedi.

Verstappen, yarışın başında temkinli kalmak zorunda olduğunu da ekliyor.

"Elbette ilk turda dikkatli olmak zorundaydım ama iyi bir başlangıç yaptık ve ilk şikanı temiz döndük. Benim için en önemli şey buydu çünkü beladan uzak durmak istiyordum."

"Sonra çok hızlı bir şekilde üçüncülüğe, hatta ikinciliğe döndük. Ardından gözümü Charles'a diktim ve lastik aşınması anlamında daha iyi olduğumuzu görebiliyordum."

"Genel olarak bu hafta sonu, özellikle de yarışa bakarsanız, güçlü olduğumuzu görebilirsiniz. Her lastikte hızımız iyiydi ve açıkça pistin en iyisiydik."

"Yine de mükemmel olmaya çalışmalısınız ve bu sezon çoğu durumda oldukça iyiydik."