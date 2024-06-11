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Formula 1 Kanada GP

Verstappen: “Red Bull artık temiz hafta sonları geçirmeli”

Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturyalı ekibin yaşadığı son sorunların ardından artık daha temiz hafta sonlarına ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, geçen hafta sonu Montreal’de galibiyete ulaştı fakat kendisi için hiç de kolay bir hafta sonu olmadı.

Yarışla ilgili görüşleri sorulan genç sürücü, “Bu gerçekten çok değerli bir zafer.”

“Kolay bir yarış değildi, özellikle de neredeyse kuru zemin lastiklerine dönüşen geçiş lastikleriyle hata yapmak kolaydı.”

“Turun büyük bölümünde asfalt kuruduğu için pist dışına çıkmak kolaydı. Fakat bazı virajlar da kuru zemin lastikler geçmek için hâlâ çok ıslaktı, bu yüzden geçiş yapmak çok ama çok zordu.”

“Fakat böyle bir yarış çok eğlenceli. Bu tür hava koşullarının sürekli olmasını istemem çünkü çok stresli ama çok eğlendim.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Mümkün olduğunca odaklanmaya ve sakin kalmaya çalıştım. Ayrıca pist koşullarından haberdar olmak için pit duvarı ile sürekli iletişim halindeydim. Bence takım olarak doğru kararlar aldık ve bu çok önemliydi.”

“Güvenlik aracı bazen lehinize bazen de aleyhinize işliyor. Bu sefer bizim lehimize çalıştı, bu yüzden bu sezon durum 1-1’e geldi! Yarış böyle bir şey ve bunun gibi faktörler de bunun bir parçası.” dedi.

Barselona yarışı sorulduğunda Verstappen, “Umarım iyi geçer. Son birkaç yarış hafta sonu boyunca yaşadığımız sorunlar nedeniyle oldukça zor geçti. Temiz bir hafta sonu geçirmemiz gerekiyor.”

“Kanada gibi pistlerde tümsekler ve kerbler nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyoruz Bu alanda kesinlikle daha fazlasını yapmamız gerekiyor.”

“Eğer bunu başarabilirsek, araç gözle görülür şekilde daha iyi olacak.”

“Aracın diğer parçalarını etkilemeden bu sorunu çözebileceğimizden oldukça eminim.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, out of the pits

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, out of the pits

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Tümseklerin zayıf noktamız olduğunu biliyoruz ve ekip bu konuyu çözmek için çok çalışıyor. Bu sorunun şu anda bizi ciddi şekilde sınırladığını hissediyorum.”

“Bu yüzden çok fazla tümsek olmayan ve kerblere saldırmaya gerek olmayan pistleri sabırsızlıkla beklemek istememiz çok doğal. Bunu şimdiye kadar her hafta sonu gördünüz... Bazı takımlar belirli pistlerde bizden daha güçlü ve bu da bir bakıma mücadeleyi daha da heyecanlı hale getiriyor.” cevabını verdi.

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