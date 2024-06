Verstappen: “Red Bull artık temiz hafta sonları geçirmeli”

Max Verstappen, geçen hafta sonu Montreal’de galibiyete ulaştı fakat kendisi için hiç de kolay bir hafta sonu olmadı.

Yarışla ilgili görüşleri sorulan genç sürücü, “Bu gerçekten çok değerli bir zafer.”

“Kolay bir yarış değildi, özellikle de neredeyse kuru zemin lastiklerine dönüşen geçiş lastikleriyle hata yapmak kolaydı.”

“Turun büyük bölümünde asfalt kuruduğu için pist dışına çıkmak kolaydı. Fakat bazı virajlar da kuru zemin lastikler geçmek için hâlâ çok ıslaktı, bu yüzden geçiş yapmak çok ama çok zordu.”

“Fakat böyle bir yarış çok eğlenceli. Bu tür hava koşullarının sürekli olmasını istemem çünkü çok stresli ama çok eğlendim.”

“Mümkün olduğunca odaklanmaya ve sakin kalmaya çalıştım. Ayrıca pist koşullarından haberdar olmak için pit duvarı ile sürekli iletişim halindeydim. Bence takım olarak doğru kararlar aldık ve bu çok önemliydi.”

“Güvenlik aracı bazen lehinize bazen de aleyhinize işliyor. Bu sefer bizim lehimize çalıştı, bu yüzden bu sezon durum 1-1’e geldi! Yarış böyle bir şey ve bunun gibi faktörler de bunun bir parçası.” dedi.

Barselona yarışı sorulduğunda Verstappen, “Umarım iyi geçer. Son birkaç yarış hafta sonu boyunca yaşadığımız sorunlar nedeniyle oldukça zor geçti. Temiz bir hafta sonu geçirmemiz gerekiyor.”

“Kanada gibi pistlerde tümsekler ve kerbler nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyoruz Bu alanda kesinlikle daha fazlasını yapmamız gerekiyor.”

“Eğer bunu başarabilirsek, araç gözle görülür şekilde daha iyi olacak.”

“Aracın diğer parçalarını etkilemeden bu sorunu çözebileceğimizden oldukça eminim.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, out of the pits

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images