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Formula 1

Verstappen: "Red Bull artık 'araç hakkında' konuşmaya başlıyor"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Red Bull'un artık takım içerisindeki sorunlardan ziyade araç hakkında konuşmaya başlamasından memnun.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, podyum töreni sırasında

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Christian Horner olayı ve sonrasında yaşananlar nedeniyle takımdan ayrılmayı gözden geçiriyordu.

Fakat bu kriz yavaş yavaş sona ermeye başladı ve artık arka planda kalmış gibi görünüyor. Buda Verstappen'in takımda kalacağı anlamına gelebilir.

Bu konuda Çin'de konuşan Verstappen şöyle dedi: "2021'den sonra takımla uzun vadeli bir anlaşma imzaladım."

"Başından beri söylediğim tek şey sakin ve huzurlu bir ortama sahip olmak istediğimizdi."

"Son zamanlarda araç hakkında konuştuğumuzu düşünüyorum ve araç performansı hakkında konuştuğumuz için çok mutluyum. Olması gereken bu."

"Takımda mutlu olduğum sürece de ayrılmak için hiçbir neden yok."

Verstappen, Fernando Alonso'nun yeni kontratına da şaşırmadığını söylüyor.

"Fernando biraz ara verdi ve sonra muhtemelen Formula 1'de yarışmaya olan sevgisini tekrar kazandı. Yani bu tür şeyler hakkında yorum yapmak çok zor."

"45 yaşıma kadar burada olacağımı sanmıyorum ama asla bilemezsiniz."

"Kontratına şaşırmadım fakat içerideki durumları bilmiyoruz."

"Birbirleriyle iyi bir ilişkileri var fakat ne konuştuklarını ya da takım içindeki beklentilerin bilmiyoruz."

"Bu konuda yorum yapmak her zaman çok zor. Ancak takım olarak çok hırslı oldukları, F1'de kazanmak istedikleri ve kendisinin de bu projeye inandığı açık."

"Hal böyle olunca anlaşmak mantıklı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, Basın Toplantısında

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, Basın Toplantısında

Fotoğraf: Motorsport Images

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