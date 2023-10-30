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Verstappen, Red Bull aracının güçlü startlarından memnun

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Meksika Grand Prix’sinde Red Bull aracının iki startta da “roket gibi” kalkmasının ardından memnuniyetini dile getirdi.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
Yardımcı Editör Ronald Vording
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, the rest of the field at the restart

Meksika’daki yarışa üçüncü sıradan başlayan Max Verstappen, ilk çizgideki Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz’ı geride bırakarak iyi bir kalkış yaptı.

Kırmızı bayrak ile yarışın durdurulmasından sonra durarak start verildi. İkinci startta da iyi bir kalkış yapan Max Verstappen, yarışı Lewis Hamilton’un 12 saniye önünde bitirdi.

Sezonun şu ana kadarki kısmında 19 yarışın biri hariç hepsini kazanan Red Bull aracının en büyük noktası yarışın startlarıydı ancak Verstappen’e göre bu sorun da çözülmüş gözüküyor.

Red Bull aracının startlardaki performansı hakkında konuşan Verstappen, şunları söyledi: “Takımım debriyaj ayarları ve lastik tutuşunu daha iyi anlayarak başarılı bir iş ortaya koydu. Böylece startlarda daha güçlü hale geldik.”

“Sezonun başında startlar konusunda problemler yaşadık ancak bu problemi çözdük. Ancak hala lastik sıcaklıkları ve debriyaj ayarları konusunda daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum.”,

“Tüm ayarlar çok hassas. Eğer sınırları zorlarsanız yeterli tutunma sağlayamazsınız ve patinajda kalabilirsiniz. Bugün her şeyi doğru şekilde yaptık.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Verstappen’in takım arkadaşı Sergio Perez ise beşinci sıradan harika bir start aldı ancak liderlik için atak yaparken Leclerc ile temas etti ve yarış dışı kaldı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, startlar ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Startlar bu sezon en güçlü yanımız olmadı, ancak bu yarıştaki üç startımız da roket gibiydi.”

“Asfalt, rakım ve diğer tüm koşullar için iyi ayarlanmış bir aracımız vardı, takımımızın çalışanları müthiş bir iş başardı.”

Açıklamasına devam eden Horner, kırmızı bayrak sonrası ikinci startta Vertappen’in Ferrari sayesinde birinci olarak yarışa devam ettiğini söyledi. Horner, eğer Leclerc sert lastik yerine orta lastik kullansaydı Verstappen’in işinin zor olacağını belirtti.

Horner, sözlerini şöyle bitirdi: “İki pit stop planladığımız yarışın en kötü anında kırmızı bayrak çıktı. Kırmızı bayrakla birlikte şartlar eşitlendi ve sadece bir set kullanılmamış sert lastiğimiz vardı.”

“Leclerc’in kırmızı bayraktan sonra orta lastiklerle başlayacağını düşünüyordum çünkü yarışa  ikinci sıradan başlıyordu.”

“Bu yüzden sert lastiği tercih etmelerine çok şaşırdım.”

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