Verstappen, Red Bull aracının güçlü startlarından memnun
Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Meksika Grand Prix’sinde Red Bull aracının iki startta da “roket gibi” kalkmasının ardından memnuniyetini dile getirdi.
Meksika’daki yarışa üçüncü sıradan başlayan Max Verstappen, ilk çizgideki Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz’ı geride bırakarak iyi bir kalkış yaptı.
Kırmızı bayrak ile yarışın durdurulmasından sonra durarak start verildi. İkinci startta da iyi bir kalkış yapan Max Verstappen, yarışı Lewis Hamilton’un 12 saniye önünde bitirdi.
Sezonun şu ana kadarki kısmında 19 yarışın biri hariç hepsini kazanan Red Bull aracının en büyük noktası yarışın startlarıydı ancak Verstappen’e göre bu sorun da çözülmüş gözüküyor.
Red Bull aracının startlardaki performansı hakkında konuşan Verstappen, şunları söyledi: “Takımım debriyaj ayarları ve lastik tutuşunu daha iyi anlayarak başarılı bir iş ortaya koydu. Böylece startlarda daha güçlü hale geldik.”
“Sezonun başında startlar konusunda problemler yaşadık ancak bu problemi çözdük. Ancak hala lastik sıcaklıkları ve debriyaj ayarları konusunda daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum.”,
“Tüm ayarlar çok hassas. Eğer sınırları zorlarsanız yeterli tutunma sağlayamazsınız ve patinajda kalabilirsiniz. Bugün her şeyi doğru şekilde yaptık.”
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Verstappen’in takım arkadaşı Sergio Perez ise beşinci sıradan harika bir start aldı ancak liderlik için atak yaparken Leclerc ile temas etti ve yarış dışı kaldı.
Red Bull takım patronu Christian Horner, startlar ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Startlar bu sezon en güçlü yanımız olmadı, ancak bu yarıştaki üç startımız da roket gibiydi.”
“Asfalt, rakım ve diğer tüm koşullar için iyi ayarlanmış bir aracımız vardı, takımımızın çalışanları müthiş bir iş başardı.”
Açıklamasına devam eden Horner, kırmızı bayrak sonrası ikinci startta Vertappen’in Ferrari sayesinde birinci olarak yarışa devam ettiğini söyledi. Horner, eğer Leclerc sert lastik yerine orta lastik kullansaydı Verstappen’in işinin zor olacağını belirtti.
Horner, sözlerini şöyle bitirdi: “İki pit stop planladığımız yarışın en kötü anında kırmızı bayrak çıktı. Kırmızı bayrakla birlikte şartlar eşitlendi ve sadece bir set kullanılmamış sert lastiğimiz vardı.”
“Leclerc’in kırmızı bayraktan sonra orta lastiklerle başlayacağını düşünüyordum çünkü yarışa ikinci sıradan başlıyordu.”
“Bu yüzden sert lastiği tercih etmelerine çok şaşırdım.”
Son Haberler
Marko: "Daha kaç kez söyleyeceğim? Perez takımda kalacak"
Marko: "Daha kaç kez söyleyeceğim? Perez takımda kalacak" Marko: "Daha kaç kez söyleyeceğim? Perez takımda kalacak"
Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı
Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı
Bautista rest çekti: "Motosikletim ağırlık ekledikten sonra tehlikeli hissettirirse yarışmam"
Bautista rest çekti: "Motosikletim ağırlık ekledikten sonra tehlikeli hissettirirse yarışmam" Bautista rest çekti: "Motosikletim ağırlık ekledikten sonra tehlikeli hissettirirse yarışmam"
Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş
Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar