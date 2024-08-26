Verstappen: "Red Bull aracında bir şeyler ters gidiyor"

Max Verstappen, Red Bull'un gelişiminde bir şeylerin “yanlış gittiğine” ve bunun 2024 Formula 1 aracında denge sorunlarına yol açtığına inanıyor.

Verstappen ve Red Bull sezonun ilk dönemlerinde sahanın en iyileriydi ancak McLaren'dan Lando Norris'in Hollanda Grand Prix'sinde kazandığı zafer, Woking takımının şu anda griddeki en hızlı takım olarak Red Bull'u geride bıraktığını gözler önüne serdi.

Red Bull'un sezonu ilk olarak Mayıs ayında, Monako Grand Prix'si başta olmak üzere bir dizi engebeli pistle karşılaştığında teklemeye başladı.

Ancak Verstappen, sonraki yarışların tümsekler ve kerbler konusunda tek bir zayıflıktan ziyade, geçmişte Red Bull'un en güçlü yönü olan aracı dengede tutma konusunda giderek daha fazla sorunu ortaya çıkardığını söylüyor. Bu durum RB20'nin hızına zarar verirken lastik aşınmasını da etkilemiş gibi görünüyor.

Verstappen, Zandvoort'taki ilk defa yarışı kaybetti ve Norris'in 22 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladıktan sonra, “İlk birkaç yarışta yoktu ama otomobildeki bir şey sürüşü daha zor hale getirdi.”

“Şu anda bunun nereden kaynaklandığını tespit etmek çok zor. Bu da elbette hem tek turluk performansımıza hem de yarış temposu performansımıza zarar veriyor.”

“Tüm hafta sonu aynı sınırlamalarla geçti. İlk antrenman seansında yarışa kadar hemen hemen aynı dengeye sahiptim, bu yüzden şu anda bunu çözmek çok zor.”

“Görünüşe göre çok yavaşız ama şu anda degradasyon konusunda da oldukça kötüyüz. Bu biraz garip çünkü son birkaç yıldır normalde bu konuda oldukça iyiydik."

“Dolayısıyla, son zamanlarda araçta anlamamız ve hızla iyileştirmeye çalışmamız gereken bir şeyler ters gidiyor. Önde ya da arkada birbiriyle bağlantılı bir denge yok.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, in the Press Conference Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen, Norris’in duraksamalı bir kalkış yapmasının ardından pole’den başlayan Britanyalı pilotu başlangıçta geçti ancak 18. turda Norris, Verstappen’i rahat bir şekilde geçerek ikinci kariyer zaferini elde etti.

Verstappen, “Sadece kendi yarışımı yapıyordum, lastiklere dikkat ediyordum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.”

“Ama bir noktada artık hiçbir şey dönmüyor ya da tepki vermiyordu. Bu yüzden Lando ilk kez oldukça yaklaştı, dediği gibi, yakındı ama yeterince yakın değildi.”

“Bir sonraki turda yapabileceğim hiçbir şey yoktu. O geçtikten sonra sadece yarışıma odaklandım ve yarışı ikinci sırada bitirmeye çalıştım.”

Verstappen bu hafta sonu Monza'da yapılacak İtalya Grand Prix'sine Sürücüler Şampiyonasında Norris'in 70 puan önünde lider olarak giderken, McLaren Takımlar Sıralamasında Red Bull'un 30 puan gerisinde yer alıyor.