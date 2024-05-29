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Formula 1 Monako GP

Verstappen: "Red Bull, aracın tümseklerdeki zayıflığını anlayabilmiş değil"

Max Verstappen, Red Bull Formula 1 takımının Monako'da yaşadığı zorlukları “açıkça anlamadığını” çünkü aynı sorunları "yıllardır yaşadığını" söylüyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen, Monako'da altıncı başladığı yarışı aynı pozisyonda bitirirken, takım arkadaşı Sergio Perez ilk bölümde elendi ve yarışın ilk turunda da kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Verstappen ve Red Bull, yol tutuş sorunlarını çözmek için Imola'da zaten yoğun çalışma yapmak durumunda kalmış, yarışı da Lando Norris'in McLaren'ının sadece 1 saniye önünde kazanmıştı.

Norris'in kazandığı Miami ve Carlos Sainz'ın kazandığı Melbourne de Red Bull'un iyi görünmediği hafta sonlarıydı.

Monako, RB20'nin diğer takımlardan daha kötü performans göstermesine neden eden kerb ve tümseklerdeki problemleri de açığa çıkardı.

Takım geçen yıl da benzer sorunlardan şikayetçiydi ancak RB19 çok baskın bir araç olduğu için, Singapur dışındaki çoğu yarışta durumu telafi edebildiler.

Rakip takımların yaklaşmasıyla aracın zayıf noktaları daha fazla göze çarptı.

Konu hakkında konuşan Verstappen, “Bu temel bir sorun. Bu yüzden haftalar içinde çözülecek bir şey değil." diyerek, sorunun kısa vadede çözümü olmadığını söyledi.

Bunun 2025'ten önce çözülemeyecek bir şasi sorunu olduğu anlamına gelip gelmediği sorusuna şu yanıtı verdi: “Ne olduğunu anlamamız gerekiyor çünkü henüz bunu yapabilmiş değiliz."

“Sorunu bulmak için çok çaba göstereceğiz ve sonra da ondan kurtulmanın bir yolunu bulmaya çalışacağız."

"Bunu bu yıl yapabilir miyiz bilmiyorum ama umarım gelecek yıl için yapabiliriz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Erik Junius


Ferrari ve McLaren'in arayı kapatmasıyla Red Bull, mükemmel olmayan hafta sonlarında geriye düşmekten kurtulamıyor.

Takımın zayıf olması beklenen pistler arasında Singapur ve önümüzdeki hafta sonu yapılacak Kanada GP de var.

Verstappen, “Takvimde bizim için harika olmayan birkaç pist var."

“Tümsekli olan ya da çok fazla kerbe çıkmanız gereken herhangi bir pist, yani cadde pistleri bizim için daha zor olacak."

"Umarım o zamana kadar neler olup bittiğini biraz anlamış oluruz.” dedi.

Verstappen, Barselona gibi tümseklerin daha az sorun teşkil ettiği pistlerde Red Bull'un güçlü olmasını bekliyor.

“Aracımıza daha çok uyacak bazı yarışlar da var."

“Hâlâ performans eksikliği yaşadığımızı düşündüğüm bir şey var. Eğer bunu düzeltebilirsek, aracımız genel olarak her pistte daha iyi olacak."

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