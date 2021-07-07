Verstappen: "Red Bull, aracın sadece Avusturya'da dominant olmadığından emin olmalı"

Verstappen, Red Bull Ring'de arka arkaya gerçekleştirilen iki yarışı da kazanmasının ardından şampiyonadaki ana rakibi Lewis Hamilton'la arasındaki farkı 32 puana çıkardı.

Hollandalı pilot, Avusturya'daki iki yarışta da pole pozisyonunun sahibi oldu ve bu iki yarışta tamamlanan toplam 142 turun 142'sini de lider götürdü.

Hollandalı pilot, ikinci yarışta ise en hızlı turun da sahibi oldu ve kariyerinin ilk grand slam'ine ulaşmış oldu. Red Bull pilotu, Bakü'de lastik patlatmasaydı; Avusturya'daki galibiyetiyle üst üste 5. yarışını kazanmış olacaktı.

Verstappen, son 3 yarıştır aldığı zaferlerden doğal olarak "zevk aldığını" belirtse de Red Bull'un önümüzdeki pistlerde de Avusturya'daki performansı gösterebilecek bir araca sahip olduğundan emin olmaları için sıkı çalışması gerektiğini de ekledi.

"Sezonun geri kalanına da odaklanmış durumdayım. Hâlâ çok uzun bir sezon var ve hâlâ toplamanız gereken çokça puan var."

"Biz her hafta sonu zirvede olduğumuzdan ve aracın potansiyelini tamamıyla kullandığımızdan emin olmalıyız."

"Özellikle de Avusturya'da iyi bir aracımız vardı, bence araç çok dominanttı. Ancak Silverstone'da yine güçlü olduğumuzdan emin olmalıyız."

"Şimdi orada da fazlasıyla rekabetçi olduğumuzdan emin olmak için bu konu üzerinde çalışacağız."

Silverstone, geçtiğimiz yıllarda Mercedes'in güçlü olduğu bir pist. Alman ekip, Silverstone'da gerçekleştirilen son 9 yarışın 7'sini kazandı. 70. Yıl Dönümü Grand Prix'sini kazanan Verstappen ise bu pistte kazanan son pilot konumunda.

Silverstone'da gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'sinde Mercedes W12'e bu sezonun son güncellemelerini getirecek. Ayrıca aynı hafta sonu sprint yarış formatı da ilk defa denenecek. Bütün bunlara ek olarak Pirelli'nin daha sert bir gövdeye sahip olan yeni lastikleri kullanılacak.

Red Bull F1 takım patronu Christian Horner da Britanya Grand Prix'sinin getireceği farklı meydan okumaların farkında.

Horner, "Avusturya'da daha çok yarış yapılmasının üzücü olduğunu" ifade etti ve Silverstone'un takım için oldukça farklı bir meydan okuma sunacağını ekledi.

"Şimdi son 7 senedir Mercedes'in güçlü olduğu bir piste gidiyoruz. Sprint yarış formatının getirilmesiyle farklı bir meydan okuma olacak."

"Elbette Mercedes, bu pistte geçtiğimiz yıllarda çok güçlüydü ve Lewis'in elinde seyirci desteği olacak. Yani büyük bir meydan okuma olmasını bekliyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Alessio Morgese